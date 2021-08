Doppelpack von Schroll reicht USC Pöggstall in St. Oswald nicht

Details Sonntag, 22. August 2021 06:44

2. Klasse Yspertal/AV: An die 100 Besucher kamen zu diesem Spiel zwischen St. Oswald und Pöggstall. Der Start ins neue Spieljahr ging für den Union Sportclub Pöggstall Jägerbau mit dem 3:4 gegen den SKV St. Oswald vollends daneben: Aus den ersten drei Begegnungen holte der USC Pöggstall nicht einen Zähler.

Markus Fichtinger machte in der neunten Minute das 1:0 von St. Oswald perfekt. Michael Brunner ließ sich in der 23. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:1 für den USCP. David Schroll brachte den Ball zum 2:1 zugunsten des Gasts über die Linie (32.). Zur Pause behielt das Schlusslicht die Nase knapp vorn.

Vorsprung hielt nicht

Sebastian Katzengruber schoss für den SKV St. Oswald in der 48. Minute das zweite Tor und stellte auf 2:2. Der Treffer zum 3:2 durch David Schroll sicherte dem Union Sportclub Pöggstall Jägerbau nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Schroll in diesem Spiel (55.). In Minute 75 gelang St. Oswald aber durch Jürgen Schauer der neuerliche Ausgleich. Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Christian Baumberger den entscheidenden Führungstreffer für die Gastgeber erzielte (83.). Letzten Endes holte der SKV St. Oswald gegen den USC Pöggstall drei Zähler.

St. Oswald reklamiert mit diesem Sieg einen Sprung in der Tabelle für sich. Der SKV St. Oswald rangiert zu diesem frühen Saisonzeitpunkt nun auf dem sechsten Platz.

Wann bekommt der USCP die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen den SKV St. Oswald gerät man immer weiter in die Bredouille.

2. Klasse Yspertal/AV: SKV St. Oswald – Union Sportclub Pöggstall Jägerbau, 4:3 (1:2)

9 Markus Fichtinger 1:0

23 Michael Brunner 1:1

32 David Schroll 1:2

48 Sebastian Katzengruber 2:2

55 David Schroll 2:3

75 Juergen Schauer 3:3

83 Christian Baumberger 4:3

