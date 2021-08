Emmersdorf gewinnt knapp in Maria Taferl

Details Sonntag, 22. August 2021 06:50

2. Klasse Yspertal/AV: Das Spiel in Runde zwei der neuen Saison sahen knapp 80 Zuschauer. Der SCU Emmersdorf holte den ersten Saisonsieg gegen den USC Maria Taferl durch einen 4:3-Erfolg.

David Pemmer traf früh und machte mit seinem Doppelpack den Traumstart von Emmersdorf perfekt (3./6.). Mit dem 3:0 durch Michael Böhm schien die Partie bereits in der elften Minute mit dem SCU Emmersdorf einen sicheren Sieger zu haben. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Florian Reithmayer in der 24. Minute, als er auf 1:3 verkürzen konnte. Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern.

Es wurde nochmal eng

Für das 4:1 von Emmersdorf sorgte David Marcinov, der in Minute 72 zur Stelle war. Ein Eigentor durch Simon Höllerschmid brachte die Heimischen nochmal auf 2:4 heran. Für das dritte Tor von Maria Taferl war Alexander Rapolter verantwortlich, der in der 80. Minute das 3:4 besorgte. Nachdem zunächst überhaupt nichts zusammengelaufen und das Heimteam deutlich ins Hintertreffen geraten war, bäumte sich der USC Maria Taferl noch einmal auf und betrieb immerhin noch Ergebniskosmetik.

Bei Maria Taferl präsentierte sich die Abwehr angesichts zehn Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (11). Der USC Maria Taferl verliert nach dieser Niederlage in der Tabelle an Boden und steht – auch wenn die Aussagekraft zu diesem frühen Saisonzeitpunkt begrenzt ist – nun auf dem neunten Rang. In dieser Saison sammelte der USC Maria Taferl bisher einen Sieg und kassierte zwei Niederlagen.

Das Ergebnis hatte Auswirkungen auf die Tabelle, in der der SCU Emmersdorf auf den achten Rang kletterte.

2. Klasse Yspertal/AV: USC Maria Taferl – SCU Emmersdorf, 3:4 (1:3)

3 David Pemmer 0:1

6 David Pemmer 0:2

11 Michael Boehm 0:3

24 Florian Reithmayer 1:3

72 David Marcinov 1:4

76 Eigentor durch Simon Hoellerschmid 2:4

80 Alexander Rapolter 3:4

