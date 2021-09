Emmersdorf leistet nur wenig Widerstand gegen Yspertal

Details Montag, 20. September 2021 03:46

2. Klasse Yspertal/AV: Der SV Yspertal hat die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis gestellt und dem SCU Emmersdorf das Fell über die Ohren gezogen: Am Ende hieß es 6:0 für Yspertal. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur SV Yspertal heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck.

Das 1:0 war das Verdienst von Merdan Sehic. Er war vor 100 Zuschauern in der fünften Minute zur Stelle. Emmersdorf geriet deutlicher in Rückstand, als der SV Yspertal durch Rene Schaumüller auf 2:0 erhöhte (17.). Markus Affengruber gelang ein Doppelpack (21./42.), mit dem er das Ergebnis auf 4:0 hochschraubte. Das überzeugende Auftreten von Yspertal fand Ausdruck in einer klaren Halbzeitführung.

Affengruber trifft dreifach

Affengruber baute den Vorsprung der Gastgeber in der 66. Minute aus. Yspertals Schaumüller gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer (83.). Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter fuhr der SV Yspertal einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.

Yspertal liegt im Klassement nun auf Rang vier. Mit nur vier Gegentoren stellt der SV Yspertal die sicherste Abwehr der Liga. Yspertal bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat der SV Yspertal drei Siege und ein Unentschieden auf dem Konto.

Die Anfälligkeit der eigenen Defensive ist das Hauptmanko beim SCU Emmersdorf. Die mittlerweile 28 Gegentreffer sind der negative Bestwert in der Liga. Wann bekommen die Gäste die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen Yspertal gerät Emmersdorf immer weiter in die Bredouille.

Emmersdorf wartet schon seit vier Spielen auf einen Sieg.

2. Klasse Yspertal/AV: SV Yspertal – SCU Emmersdorf, 6:0 (4:0)

5 Merdan Sehic 1:0

17 Rene Schaumueller 2:0

21 Markus Affengruber 3:0

42 Markus Affengruber 4:0

66 Markus Affengruber 5:0

83 Rene Schaumueller 6:0

