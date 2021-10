Punkteteilung trotz Doppelpack von Ballwein: Remis zwischen Pöggstall und Weiten

Details Sonntag, 03. Oktober 2021 04:05

2. Klasse Yspertal/AV: Das Spiel vom Samstag zwischen dem Union Sportclub Pöggstall Jägerbau und dem USPV Weiten endete vor mehr als 100 Fans mit einem 3:3-Remis. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider.

David Schroll brachte den USC Pöggstall in der 23. Minute nach vorn. Mund abputzen und weitermachen: Unter diesem Motto stand der Ausgleich, den Rene Ballwein bereits wenig später besorgte (27.). Bis zur Halbzeit änderte sich am Stand nichts mehr und so ging es nach dem Pausenpfiff in den Kabinentrakt.

Ballwein als Doppelpacker

Für das zweite Tor des USCP war Lukas Schmid verantwortlich, der in der 54. Minute das 2:1 besorgte. Die Gastgeber bejubelten noch das letzte Erfolgserlebnis, als Thomas Bergwein für den Ausgleich sorgte (60.). Der sehenswerte Treffer zum 3:2 sicherte Weiten nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Ballwein in diesem Spiel (66.). Geschockt zeigte sich der Union Sportclub Pöggstall Jägerbau nicht. Nur wenig später war Manuel Hahn mit dem Ausgleich zur Stelle (72.). Bis zum Abpfiff setzte sich keines der beiden Teams durch und so trennten sich der USC Pöggstall und der USPV Weiten mit einem Unentschieden.

Der USCP muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als vier Gegentreffer pro Spiel. Erfolgsgarant des Union Sportclub Pöggstall Jägerbau ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 27 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt.

Mit diesem Unentschieden verpasste der Gast die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. Auch in der Tabelle behält Weiten den elften Platz. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

2. Klasse Yspertal/AV: Union Sportclub Pöggstall Jägerbau – USPV Weiten, 3:3 (1:1)

23 David Schroll 1:0

27 Rene Ballwein 1:1

54 Lukas Schmid 2:1

60 Thomas Bergwein 2:2

66 Rene Ballwein 2:3

72 Manuel Hahn 3:3

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!