USG Alpenvorland rupft St. Oswald

Details Sonntag, 10. Oktober 2021 03:23

2. Klasse Yspertal/AV: Die USG Alpenvorland kannte mit ihrem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug vor knapp 90 Fans einen 8:0-Erfolg davon. Das Heimteam ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen den SKV St. Oswald einen klaren Erfolg.

Marcel Gschwandtner trug sich in der 14. Spielminute in die Torschützenliste ein. Die USG Alpenvorland baute den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus. Unglücksrabe Matthias Fischl beförderte den Ball in der 20. Minute ins eigene Netz und erhöhte damit die Führung der USG Alpenvorland auf 2:0. Mit dem 3:0 von Martin Slabjar für die USG Alpenvorland war das Spiel eigentlich schon entschieden (27.). Gschwandtner schraubte das Ergebnis in der 28. Minute mit dem 4:0 für die USG Alpenvorland in die Höhe. St. Oswald rettete sich mit einem deutlichen Rückstand in die Halbzeitpause.

Gschwandtner trifft dreifach

Die USG Alpenvorland ließ in der Folge nicht locker und markierte weitere Tore in Person von Alexander Schnetzinger (58.), Gschwandtner (75.) und Slabjar (77.). Michael Lasselsberger gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für die USG Alpenvorland (81.). Der Referee pfiff schließlich das Spiel ab, in dem die USG Alpenvorland bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.

Mit 26 geschossenen Toren gehört die USG Alpenvorland offensiv zur Crème de la Crème der 2. Klasse Yspertal/AV. Vier Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme der USG Alpenvorland bei.

Mit drei Siegen weist die Bilanz des SKV St. Oswald genauso viele Erfolge wie Niederlagen auf. Folgerichtig findet man sich im Tabellenmittelfeld wieder. Die Gäste ließen in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherten sich nur einmal die Maximalausbeute.

Mehr als zwei Tore pro Spiel musste St. Oswald im Schnitt hinnehmen – ein deutliches Zeichen dafür, wo der Schuh in der bisherigen Spielzeit drückt. Zum Vergleich: die USG Alpenvorland kassierte insgesamt gerade einmal 1,25 Gegentreffer pro Begegnung. Die USG Alpenvorland setzte sich mit diesem Sieg vom SKV St. Oswald ab und nimmt nun mit 14 Punkten den fünften Rang ein, während St. Oswald weiterhin zehn Zähler auf dem Konto hat und den neunten Tabellenplatz einnimmt.

Am nächsten Samstag reist die USG Alpenvorland zum Union Sportclub Pöggstall Jägerbau, zeitgleich empfängt der SKV St. Oswald den USV Viehdorf.

2. Klasse Yspertal/AV: USG Alpenvorland – SKV St. Oswald, 8:0 (4:0)

14 Marcel Gschwandtner 1:0

20 Eigentor durch Matthias Fischl 2:0

27 Martin Slabjar 3:0

28 Marcel Gschwandtner 4:0

58 Alexander Schnetzinger 5:0

75 Marcel Gschwandtner 6:0

77 Martin Slabjar 7:0

81 Michael Lasselsberger 8:0

