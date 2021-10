Sechs Treffer: Alpenvorlands Slabjar schießt USC Pöggstall ab

Details Sonntag, 17. Oktober 2021 02:55

2. Klasse Yspertal/AV: Die USG Alpenvorland fertigte den USC Pöggstall am Samstag vor rund 80 Fans nach allen Regeln der Kunst mit 7:1 ab. Was die Favoritenrolle betrifft, waren sich die Experten vorab einig und wurden in ihrer Einschätzung letztlich auch nicht enttäuscht.

Das erste Tor des Spiels ging an die USG Alpenvorland. Allerdings gelang dies nur mithilfe des USCP, denn Unglücksrabe Christopher Eder beförderte den Ball ins eigene Netz (1.). Bereits in der zwölften Minute erhöhte Martin Slabjar den Vorsprung der USG Alpenvorland. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte David Schroll in der 30. Minute. Zur Pause hatte die USG Alpenvorland eine hauchdünne Führung inne.

Sechs Tore von Slabjar!

Ein lupenreiner Hattrick! Dieses Kunststück gelang Slabjar mit den Treffern (54./57./69.) zum 5:1 für den Gast. Doppelpack für die USG Alpenvorland: Nach seinem fünften Tor (82.) markierte Martin Slabjar wenig später seinen sechsten Treffer (87.). Die USG Alpenvorland überrannte den Union Sportclub Pöggstall Jägerbau förmlich mit sieben Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Wann findet der Gastgeber die Lösung für die eigene Abwehrmisere? Im Spiel gegen die USG Alpenvorland setzte es eine neuerliche Pleite, womit der USC Pöggstall im Klassement weiter abrutschte. Mit 44 Toren fing sich der USCP die meisten Gegentore in der 2. Klasse Yspertal/AV ein. Der Union Sportclub Pöggstall Jägerbau musste sich nun schon siebenmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der USC Pöggstall insgesamt auch nur zwei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Das Resultat wirkte sich nicht wirklich auf die Tabellenposition der USG Alpenvorland aus und brachte keine Verbesserung ein. Erfolgsgarant der USG Alpenvorland ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 33 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Mit dem Sieg knüpfte die USG Alpenvorland an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert die USG Alpenvorland fünf Siege und zwei Remis für sich, während es nur zwei Niederlagen setzte.

Die Verteidigung bleibt die Achillesferse des USCP. Nach der Niederlage gegen die USG Alpenvorland ist der Union Sportclub Pöggstall Jägerbau aktuell das defensivschwächste Team der 2. Klasse Yspertal/AV. Der USC Pöggstall steckt nach vier Partien ohne Sieg im Schlamassel, während die USG Alpenvorland mit aktuell 17 Zählern alle Trümpfe in der Hand hat.

Der USCP stellt sich am Samstag (15:00 Uhr) beim USV Viehdorf vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt die USG Alpenvorland den SV Yspertal.

2. Klasse Yspertal/AV: Union Sportclub Pöggstall Jägerbau – USG Alpenvorland, 1:7 (1:2)

1 Eigentor durch Christopher Eder 0:1

12 Martin Slabjar 0:2

30 David Schroll 1:2

54 Martin Slabjar 1:3

57 Martin Slabjar 1:4

69 Martin Slabjar 1:5

82 Martin Slabjar 1:6

87 Martin Slabjar 1:7

