Nöchling gewinnt Spitzenspiel bei Yspertal

Details Montag, 18. Oktober 2021 03:32

2. Klasse Yspertal/AV: Am Sonntag begrüßte der SV Yspertal die SPU TSV Nöchling. Die Begegnung ging vor etwa 100 Zuschauern mit 3:1 zugunsten des Gasts aus.

Manuel Leonhartsberger brachte sein Team in der zehnten Minute nach vorn. Nöchlings Tobias Dörr versenkte die Kugel in der 34. Minute zum 2:0. Mit der Führung für die SPU TSV Nöchling ging es in die Kabine. Für das 3:0 von Nöchling sorgte Oliver Ringler, der in Minute 72 zur Stelle war. Yspertals Rene Schaumüller schoss in der 84. Minute ein Elfmetertor zum 1:3. Schließlich sprang für die SPU TSV Nöchling gegen den SV Yspertal ein Dreier heraus.

Beide weiterhin oben dabei

Yspertal nimmt mit 19 Punkten den Aufstiegsrelegationsplatz ein.

Durch die drei Punkte verbesserte sich Nöchling im Tableau auf die zweite Position. Neun Spiele ist es her, dass die SPU TSV Nöchling zuletzt eine Niederlage kassierte.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sechs Siege ein.

Nächster Prüfstein für den SV Yspertal ist auf gegnerischer Anlage die USG Alpenvorland (Sonntag, 15:00 Uhr). Nöchling misst sich am gleichen Tag mit dem SCU Emmersdorf.

2. Klasse Yspertal/AV: SV Yspertal – SPU TSV Nöchling, 1:3 (0:2)

10 Manuel Leonhartsberger 0:1

34 Tobias Doerr 0:2

72 Oliver Ringler 0:3

84 Rene Schaumueller 1:3

