Sieg gegen Maria Taferl: Leiben auf Aufstiegskurs

Details Samstag, 23. Oktober 2021 03:21

2. Klasse Yspertal/AV: Maria Taferl konnte Leiben vor rund 50 Fans nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:4. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten des SV Leiben. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt.

Die Gastgeber gingen in der 22. Minute durch Benjamin Dörr in Führung. Dominik Golian erhöhte für Leiben auf 2:0 (26.). Weitere Tore gelangen bis zur Halbzeit keinem der Teams und so ging es mit einem unveränderten Stand in die Kabine. Mit dem 3:0 durch Golian schien die Partie bereits in der 58. Minute mit dem SV Leiben einen sicheren Sieger zu haben. Der SV Leiben baute den Vorsprung durch Christopher Fürst in der 61. Minute aus. Letztlich kam Leiben gegen den USC Maria Taferl zu einem verdienten 4:0-Sieg.

Leiben bleibt im Aufstiegsrennen

Der SV Leiben belegt mit 20 Punkten den Aufstiegsrelegationsplatz. Die bisherige Spielzeit von Leiben ist weiter von Erfolg gekrönt. Der SV Leiben verbuchte insgesamt sechs Siege und zwei Remis und musste erst zwei Niederlagen hinnehmen.

Maria Taferl befindet sich nach der deutlichen Niederlage gegen Leiben weiter im Abwärtsssog. Der USC Maria Taferl musste schon 36 Gegentreffer hinnehmen. Nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore. In dieser Saison sammelte der Gast bisher drei Siege und kassierte neun Niederlagen.

Maria Taferl steckt nach sieben Partien ohne Sieg im Schlamassel, während der SV Leiben mit aktuell 20 Zählern alle Trümpfe in der Hand hat.

Für Leiben geht es am kommenden Sonntag beim SV Erlauf weiter. Der nächste Gegner des USC Maria Taferl, welcher in zwei Wochen, am 06.11.2021, empfangen wird, ist der SV Erlauf.

2. Klasse Yspertal/AV: SV Leiben – USC Maria Taferl, 4:0 (2:0)

22 Benjamin Doerr 1:0

26 Dominik Golian 2:0

58 Dominik Golian 3:0

61 Christopher Fuerst 4:0

