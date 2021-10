Weiten gewährt Jauerling nur Ehrentreffer

Details Sonntag, 24. Oktober 2021 02:46

2. Klasse Yspertal/AV: Der USPV Weiten zog dem SV Jauerling vor rund 70 Fans das Fell über die Ohren: 1:6 lautete das bittere Resultat aus Sicht des Gasts. Weiten hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatte das Heimteam alle davon und die Partie erfolgreich beendet.

Der USPV Weiten stellte mit dem 1:0 durch Alexander Weissengruber in der 15. Minute die Weichen auf Sieg. Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als Weissengruber seinen zweiten Treffer nachlegte (42.). Mit der Führung für den USPV Weiten ging es in die Kabine. Mit dem 3:0 von David Branyik für Weiten war das Spiel eigentlich schon entschieden (48.). Für das 4:0 des USPV Weiten sorgte Fadil Gashi, der in Minute 78 zur Stelle war. Der SV Jauerling kam kurz vor dem Ende durch Sebastian Werner zum Ehrentreffer (86.). Für das 5:1 sorgte der USPV Weiten in Minute 89 - wieder war es Weissengruber. Auch in der Nachspielzeit kannte Weiten keine Gnade und Weissengruber markierte den sechsten Treffer (91.). Am Ende kam der USPV Weiten gegen Jauerling zu einem verdienten Sieg.

Weissengruber mit Viererpack

Das Resultat wirkte sich zwar nicht positiv auf die Tabellenposition von Weiten aus und bleibt weiterhin auf Platz neun. Der USPV Weiten verbuchte insgesamt vier Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen. Durch den klaren Erfolg über den SV Jauerling ist Weiten weiter im Aufwind.

Der SV Jauerling muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Nach der klaren Pleite gegen den USPV Weiten steht Jauerling mit dem Rücken zur Wand. Vollstreckerqualitäten demonstrierte der SV Jauerling bislang noch nicht. Der Angriff des SV Jauerling ist mit elf Treffern der erfolgloseste der 2. Klasse Yspertal/AV. Jauerling musste sich nun schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der SV Jauerling insgesamt auch nur einen Sieg und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Gewinnen hatte beim SV Jauerling zuletzt Seltenheitswert. Der letzte Dreier liegt bereits fünf Spiele zurück.

Kommenden Dienstag (15:00 Uhr) tritt Weiten bei der USG Alpenvorland an. Kommenden Sonntag (14:00 Uhr) bekommt Jauerling Besuch von der SPU TSV Nöchling.

2. Klasse Yspertal/AV: USPV Weiten – SV Jauerling, 6:1 (2:0)

15 Alexander Weissengruber 1:0

42 Alexander Weissengruber 2:0

48 David Branyik 3:0

78 Fadil Gashi 4:0

86 Sebastian Werner 4:1

89 Alexander Weissengruber 5:1

91 Alexander Weissengruber 6:1

