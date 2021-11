Klarer Sieg beim SV Jauerling: Nöchling auf Aufstiegskurs

Details Montag, 01. November 2021 03:26

2. Klasse Yspertal/AV: Nöchling erteilte dem SV Jauerling eine Lehrstunde und gewann vor etwa 50 Fans mit 5:0. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten der SPU TSV Nöchling. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt.

Für das erste Tor des Tabellenprimus war Oliver Ringler verantwortlich, der in der 32. Minute das 1:0 besorgte. Ehe es in die Kabinen ging, markierte Manuel Leonhartsberger das 2:0 für den Gast (43.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Schachenhofer als Standard-Spezialist

Fabian Schachenhofer legte in der 61. Minute per Freistoß-Treffer zum 3:0 für Nöchling nach. Manuel Grabner schraubte das Ergebnis in der 71. Minute mit dem 4:0 für die SPU TSV Nöchling in die Höhe. Schachenhofer besorgte in der Schlussphase schließlich den fünften Treffer für Nöchling (86.) per Strafstoß. Die SPU TSV Nöchling überrannte Jauerling förmlich mit fünf Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Mit 46 Gegentreffern hat der SV Jauerling schon ein Riesenproblem. Aber nicht das einzige, wenn man dazu noch die Offensive betrachtet. Die Mannschaft erzielte auch nur elf Tore. Das heißt, das Heimteam musste durchschnittlich 3,83 Treffer pro Partie hinnehmen und bejubelte dagegen im Schnitt nicht einmal ein Tor pro Spiel. Der SV Jauerling befindet sich nach der deutlichen Niederlage gegen Nöchling weiter im Abstiegssog. Mit nun schon neun Niederlagen, aber nur einem Sieg und zwei Unentschieden sind die Aussichten von Jauerling alles andere als positiv.

Die drei errungenen Zähler lassen die Aufstiegshoffnungen der SPU TSV Nöchling weiter wachsen. Die bisherige Spielzeit von Nöchling ist weiter von Erfolg gekrönt. Die SPU TSV Nöchling verbuchte insgesamt acht Siege und drei Remis und musste erst eine Niederlage hinnehmen.

Mit 27 Punkten auf der Habenseite herrscht bei Nöchling eitel Sonnenschein. Hingegen ist beim SV Jauerling nach sechs Spielen ohne Sieg der Wurm drin.

Der SV Jauerling stellt sich am Sonntag (14:00 Uhr) bei der USG Alpenvorland vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt die SPU TSV Nöchling den USV Münichreith.

2. Klasse Yspertal/AV: SV Jauerling – SPU TSV Nöchling, 0:5 (0:2)

32 Oliver Ringler 0:1

43 Manuel Leonhartsberger 0:2

61 Fabian Schachenhofer 0:3

71 Manuel Grabner 0:4

86 Fabian Schachenhofer 0:5

