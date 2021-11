Hohe Niederlage bei Erlauf: St. Oswald setzt Negativtrend fort

Details Sonntag, 21. November 2021 03:19

2. Klasse Yspertal/AV: Knapp 20 Fans versammelten sich in Erlauf zum Spiel gegen St. Oswald. Der SV Erlauf kam gegen St. Oswald zu einem klaren 5:1-Erfolg. Der SV Erlauf setzte sich standesgemäß gegen den SKV St. Oswald durch.

Ein Doppelpack brachte den SV Erlauf in eine komfortable Position: Rudolf Vogel war gleich zweimal zur Stelle (9./24.). Die Gastgeber überwanden den gegnerischen Schlussmann durch Michal Schön zum 3:0 (27.). Mit dem 4:0 durch Mehmet Budak schien die Partie bereits in der 28. Minute mit dem SV Erlauf einen sicheren Sieger zu haben. Bis zur Pause hielt die Defensive von St. Oswald dicht, sodass sich der Vorsprung des SV Erlauf nicht weiter vergrößerte. Markus Fichtinger erzielte in der 57. Minute per Freistoß den Ehrentreffer für den SKV St. Oswald. Die Gäste wurden deutlich abgehängt, als Michal Schön auf 5:1 erhöhte (83.). Letztlich feierte der SV Erlauf gegen St. Oswald nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Erlauf bleibt oben dran

Im letzten Hinrundenspiel errang der SV Erlauf drei Zähler und weist als Tabellenvierter nun insgesamt 29 Punkte auf. Die bisherige Spielzeit des SV Erlauf ist weiter von Erfolg gekrönt. Der SV Erlauf verbuchte insgesamt neun Siege und zwei Remis und musste erst drei Niederlagen hinnehmen. Der Fünf-Spiele-Trend kommt beim SV Erlauf etwas bescheiden daher. Lediglich sieben Punkte ergatterte der SV Erlauf.

Die Sorgen des SKV St. Oswald sind nach der klaren Niederlage größer geworden. St. Oswald musste schon 52 Gegentreffer hinnehmen. Nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore. Mit nun schon neun Niederlagen, aber nur drei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten des SKV St. Oswald alles andere als positiv. St. Oswald entschied kein einziges der letzten neun Spiele für sich.

Der SV Erlauf verabschiedet sich dann erst einmal in die Winterpause und empfängt das nächste Mal am 13.03.2022 den Union Sportclub Pöggstall Jägerbau.

2. Klasse Yspertal/AV: SV Erlauf – SKV St. Oswald, 5:1 (4:0)

9 Rudolf Vogel 1:0

24 Rudolf Vogel 2:0

27 Michal Schoen 3:0

28 Mehmet Budak 4:0

57 Markus Fichtinger 4:1

83 Michal Schoen 5:1

