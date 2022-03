Leiben siegt souverän gegen den SV Yspertal

Details Samstag, 05. März 2022 03:15

2. Klasse Yspertal/AV: Das Frühjahr in der 2. Klasse Yspertal/AV startete vor rund 60 Fans mit dem Spiel der 15. Runde zwischen Leiben und Yspertal. Der SV Yspertal steckte dabei gegen den SV Leiben eine deutliche 0:3-Niederlage ein. Leiben ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Yspertal einen klaren Erfolg.

Dominik Golian trug sich in der neunten Spielminute in die Torschützenliste ein und brachte das Heimteam mit 1:0 in Front. Qendrim Morina erhöhte den Vorsprung des SV Leiben schon nach 23 Minuten auf 2:0. Weitere Tore gab es bis zum Pausenpfiff nicht und so ging es mit der Führung der Heimmannschaft in die Kabine. Valentyn Suslov legte in der 76. Minute zum 3:0 für Leiben nach. Kurz darauf sah Leibens Kevin Rötzer die Gelb-Rote Karte. Am Ausgang des Spiels änderte dies allerdings nichts mehr. Ein starker Auftritt ermöglichte dem SV Leiben am Freitag einen ungefährdeten Erfolg gegen den SV Yspertal.

Der SV Leiben hält Kontakt zur Spitze

Die Angriffsreihe von Leiben lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 40 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Der SV Leiben weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von neun Erfolgen, drei Punkteteilungen und zwei Niederlagen vor. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte Leiben seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt fünf Spiele ist es her.

Yspertal verbuchte insgesamt sieben Siege, ein Remis und fünf Niederlagen. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte der Gast die dritte Pleite am Stück.

Während der SV Leiben am kommenden Sonntag den SCU Emmersdorf empfängt, bekommt es der SV Yspertal am selben Tag mit dem USC Maria Taferl zu tun.

2. Klasse Yspertal/AV: SV Leiben – SV Yspertal, 3:0 (2:0)

9 Dominik Golian 1:0

23 Qendrim Morina 2:0

76 Valentyn Suslov 3:0