Affengruber trifft vierfach: Yspertal deklassiert Kleinpöchlarn

Details Montag, 07. März 2022 03:06

2. Klasse Yspertal/AV: Der SV Yspertal fertigte den SV Kleinpöchlarn am Sonntag nach allen Regeln der Kunst mit 6:1 ab. Auf dem Papier hatten die rund 80 Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich der SV Yspertal als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler. Vor allem die zweite Halbzeit brachte klare Verhältnisse.

Die Gastgeber erwischten einen Blitzstart ins Spiel und Rene Schaumüller traf in der vierten Minute zur frühen Führung. Für das 1:1 des SV Kleinpöchlarn zeichnete Miroslav Ronec vom Elfmeterpunkt aus verantwortlich (17.). Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Markus Affengruber schnürte einen Doppelpack (20./31.), sodass Yspertal fortan mit 3:1 führte. Mit der Führung für den SV Yspertal ging es in die Halbzeitpause.

Affengruber nicht zu bremsen

Affengruber legte in der 61. Minute zum 4:1 für Yspertal nach. Yspertal schraubte das Ergebnis in der 72. Minute mit dem 5:1 in die Höhe. Diesmal war es wieder Rene Schaumüller, der sich als Torschütze feiern ließ. Den Schlusspunkt zum 6:1 besorgte erneut Markus Affengruber, der damit seinen Viererpack perfekt machte. Letztlich feierte der SV Yspertal gegen Kleinpöchlarn nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Im letzten Hinrundenspiel errang Yspertal drei Zähler und weist als Tabellensechster nun insgesamt 25 Punkte auf. Der Angriff des SV Yspertal wusste bisher durchaus zu überzeugen und schlug schon 45-mal zu. Yspertal sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf acht summiert. In der Bilanz kommen noch ein Unentschieden und fünf Niederlagen dazu.

Der SV Kleinpöchlarn belegt momentan mit 19 Punkten den achten Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 25:25 ausgeglichen. Fünf Siege, vier Remis und vier Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto.

Am nächsten Sonntag reist der SV Yspertal zum USC Maria Taferl, zeitgleich empfängt Kleinpöchlarn den SV Jauerling.

2. Klasse Yspertal/AV: SV Yspertal – SV Kleinpöchlarn, 6:1 (3:1)

78 Markus Affengruber 6:1

72 Rene Schaumueller 5:1

61 Markus Affengruber 4:1

31 Markus Affengruber 3:1

20 Markus Affengruber 2:1

17 Miroslav Ronec 1:1

4 Rene Schaumueller 1:0