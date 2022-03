Starke Schlussphase: Neumarkt holt Sieg gegen Münichreith

Details Sonntag, 13. März 2022 01:56

2. Klasse Yspertal/AV: Knapp 50 Fans fanden sich zum Frühjahrsauftakt des SV Neumarkt gegen den USV Münichreith ein. SV Neumarkt erreichte einen deutlichen 4:1-Erfolg gegen Münichreith. Pflichtgemäß strich die SV Raika Essmeister Neumarkt gegen den USV Münichreith drei Zähler ein, jedoch gelang dies erst in den letzten Minuten des Spiels. Im Hinspiel hatte sich kein Sieger gefunden. Es war 1:1 ausgegangen.

Die ersten 45 Minuten hatten nur wenige Höhepunkte zu bieten. Jakob Gundacker brachte den SV Neumarkt in der 33. Minute in Front. Mit einem Tor Vorsprung für das Heimteam ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. In Minute 72 erzielte Münichreiths Martin Hrosovsky den 1:1-Ausgleich. Doch kurz darauf jubelten wieder die Gastgeber. Dominik Schachner brachte den Ball zum 2:1 zugunsten der SV Raika Essmeister Neumarkt über die Linie (74.). Nun schien die Gegenwehr der Gäste gebrochen. Tobias Langthaler versenkte die Kugel wenig später zum 3:1 für SV Neumarkt (81.). Matteo Wagner vollendete zum fünften Tagestreffer in der 89. Spielminute. Am Schluss gewann die SV Raika Essmeister Neumarkt gegen den USV Münichreith.

Neumarkt feiert Pflichtsieg

SV Neumarkt macht nach dem Erfolg in der Tabelle Boden gut und rangiert nun auf Position sechs. Der Defensivverbund der SV Raika Essmeister Neumarkt steht nahezu felsenfest. Erst 14-mal gab es ein Durchkommen für den Gegner. SV Neumarkt sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf acht summiert. In der Bilanz kommen noch vier Unentschieden und drei Niederlagen dazu. Durch den klaren Erfolg über Münichreith ist die SV Raika Essmeister Neumarkt weiter im Aufwind.

Die deutliche Niederlage verschärft die Situation des USV Münichreith immens. Die Gäste verbuchten insgesamt vier Siege, zwei Remis und neun Niederlagen. Die Misere von Münichreith hält an. Insgesamt kassierte der USV Münichreith nun schon vier Niederlagen am Stück.

Am nächsten Sonntag reist SV Neumarkt zum USPV Weiten, zeitgleich empfängt Münichreith den SV Kleinpöchlarn.

2. Klasse Yspertal/AV: SV Raika Essmeister Neumarkt – USV Münichreith, 4:1 (1:0)

33 Jakob Gundacker 1:0

72 Martin Hrosovsky 1:1

74 Dominik Schachner 2:1

81 Tobias Langthaler 3:1

89 Matteo Wagner 4:1