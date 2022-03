Viehdorf siegt im Spitzenspiel gegen Alpenvorland

Details Sonntag, 27. März 2022 00:30

2. Klasse Yspertal/AV: Rund 110 Besucher kamen zum Spitzenspiel der 18. Runde. Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das Viehdorf mit 2:1 gegen die USG Alpenvorland gewann. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Im Hinspiel hatte die USG Alpenvorland mit 3:0 die Oberhand behalten.

Maros Bacik brachte den Ball zum 1:0 zugunsten des USV Viehdorf über die Linie (18.). Die USG Alpenvorland war gewillt auszugleichen. Bis zum Seitenwechsel sprang jedoch nichts Zählbares mehr heraus. Irinel Andrei Stan erhöhte dann für Viehdorf auf 2:0 (65.). Martin Slabjar schoss für die USG Alpenvorland in der 73. Minute das erste Tor und sorgte für den 2:1-Anschlusstreffer. Trotz aller Bemühungen gelang es den Gästen nicht mehr den Ausgleich zu erzielen. Am Schluss schlug der USV Viehdorf die Gäste mit 2:1.

Big Points im Titelkampf

Die Offensive von Viehdorf in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch die USG Alpenvorland war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 41-mal schlugen die Angreifer des USV Viehdorf in dieser Spielzeit zu. 13 Siege und vier Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Viehdorf.

Mit beeindruckenden 56 Treffern stellt die USG Alpenvorland den besten Angriff der 2. Klasse Yspertal/AV, allerdings fand der USV Viehdorf diesmal geeignete Gegenmaßnahmen. Die gute Bilanz der USG Alpenvorland hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte die USG Alpenvorland bisher elf Siege, zwei Remis und drei Niederlagen.

Nach 16 gespielten Runden gehen bereits 35 Punkte auf das Konto der USG Alpenvorland und bescheren der Mannschaft einen hervorragenden dritten Platz. Seit neun Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, Viehdorf zu besiegen.

Der USV Viehdorf tritt das nächste Mal in zwei Wochen, am 10.04.2022, bei der SV Raika Essmeister Neumarkt an. Als Nächstes steht die USG Alpenvorland SV Neumarkt gegenüber (Sonntag, 16:30 Uhr).

2. Klasse Yspertal/AV: USV Viehdorf – USG Alpenvorland, 2:1 (1:0)

73 Martin Slabjar 2:1

65 Irinel Andrei Stan 2:0

18 Maros Bacik 1:0