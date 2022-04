Frühes Tor von SV Neumarkt reicht zum Sieg gegen Viehdorf

Details Montag, 11. April 2022 01:44

2. Klasse Yspertal/AV: SV Neumarkt errang am Sonntag vor rund 100 Fans einen 1:0-Sieg über Viehdorf. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied. Das Hinspiel hatte der USV Viehdorf mit 2:1 gewonnen.

Gleich zu Spielbeginn traf die SV Raika Essmeister Neumarkt zur frühen Führung (2.). Der jubelnde Torschütze war Matthias Stöger. Als der Schlusspfiff ertönte, war es genau ein Tor, das den Unterschied zwischen den Teams ausmachte – es war bereits in der ersten Hälfte erzielt worden.

Neumarkt bringt sich ins Spiel um den Titel

Defensiv stabil, vorne treffsicher: Nach dem errungenen Erfolg schaut SV Neumarkt hoffnungsfroh in die nähere Zukunft. Der Defensivverbund des Gastgebers ist nur äußerst schwer zu knacken. Die erst 15 kassierten Gegentore suchen in der Liga ihresgleichen. Die SV Raika Essmeister Neumarkt weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von elf Erfolgen, vier Punkteteilungen und drei Niederlagen vor.

Viehdorf hat auch nach der Pleite die zweite Tabellenposition inne.

Während Viehdorf damit nach neun ungeschlagenen Partien erstmals wieder verlor, verbuchte SV Neumarkt mit dem elften Sieg und dem sechsten Dreier in Folge das nächste Erfolgserlebnis für sich.

Die SV Raika Essmeister Neumarkt hat das nächste Spiel erst in zwei Wochen, am 24.04.2022 gegen den SV Kleinpöchlarn. Am Sonntag empfängt der USV Viehdorf Kleinpöchlarn.

2. Klasse Yspertal/AV: SV Raika Essmeister Neumarkt – USV Viehdorf, 1:0 (1:0)

2 Matthias Stoeger 1:0