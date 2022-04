USG Alpenvorland untermauert gegen Leiben Heimstärke

Details Sonntag, 17. April 2022 01:09

2. Klasse Yspertal/AV: Am Samstag verbuchte die USG Alpenvorland vor etwa 100 Besuchern einen 3:1-Erfolg gegen den SV Leiben. Auf dem Papier ging die USG Alpenvorland als Favorit ins Spiel gegen Leiben – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Das Hinspiel fand nach umkämpften 90 Minuten mit dem SV Leiben einen knappen 3:2-Sieger.

Bevor es in die Pause ging, hatte Martin Slabjar noch das 1:0 der USG Alpenvorland parat (41.). Geschockt zeigte sich Leiben nicht. Nur wenige Augenblicke später war Dominik Golian mit dem 1:1-Ausgleich zur Stelle (42.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Manuel Forafellner machte in der 60. Minute das 2:1 der USG Alpenvorland perfekt. Vladimir Balat versenkte die Kugel zum 3:1 für das Heimteam (77.). Letzten Endes ging die USG Alpenvorland im Duell mit dem SV Leiben als Sieger hervor.

Alpenvorland mitten im Titelkampf

Nach dem errungenen Dreier hat die USG Alpenvorland Position zwei der 2. Klasse Yspertal/AV inne. In der Defensive der USG Alpenvorland griffen die Räder ineinander, sodass die USG Alpenvorland im bisherigen Saisonverlauf erst 18-mal einen Gegentreffer einsteckte. Die USG Alpenvorland knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte die USG Alpenvorland 13 Siege, zwei Unentschieden und kassierte nur drei Niederlagen. Die letzten Resultate der USG Alpenvorland konnten sich sehen lassen – zwölf Punkte aus fünf Partien.

Leiben belegt mit 35 Punkten den siebenten Tabellenplatz. Zehn Siege, fünf Remis und vier Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto. Vom Glück verfolgt war der SV Leiben in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Am nächsten Sonntag reist die USG Alpenvorland zum USC Maria Taferl, zeitgleich empfängt Leiben den USV Viehdorf.

2. Klasse Yspertal/AV: USG Alpenvorland – SV Leiben, 3:1 (1:1)

77 Vladimir Balat 3:1

60 Manuel Forafellner 2:1

42 Dominik Golian 1:1

41 Martin Slabjar 1:0