Yspertal dreht das Spiel und verhindert Blamage in Emmersdorf

2. Klasse Yspertal/AV: Drei Punkte gingen am Samstag aufs Konto des SV Yspertal. Der Gast setzte sich vor rund 70 Fans mit einem 3:1 gegen den SCU Emmersdorf durch. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. Yspertal löste die Pflichtaufgabe mit Bravour. Das Hinspiel war eine Demonstration des SV Yspertal gewesen, als man die Partie mit 6:0 für sich entschieden hatte.

Emmersdorf erwischte einen Blitzstart ins Spiel und Michael Böhm traf in der ersten Minute zur frühen Führung. Bis der Referee den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr. Markus Affengruber traf zum 1:1 zugunsten von Yspertal (50.). Nur eine Minute später erzielte der SV Yspertal durch Rene Schaumüller die 2:1-Führung. Yspertal baute die Führung in der Nachspielzeit mit einem weiteren Treffer aus (93.) und wieder war es Schaumüller. Am Ende verbuchte der SV Yspertal gegen den SCU Emmersdorf einen Sieg.

Blamage in Halbzeit zwei abgewendet

Die Defizite in der Verteidigung sind bei Emmersdorf klar erkennbar, sodass bereits 65 Gegentreffer hingenommen werden mussten. Wann finden die Gastgeber die Lösung für die eigene Abwehrmisere? Im Spiel gegen Yspertal setzte es eine neuerliche Pleite, womit der SCU Emmersdorf im Klassement weiter abrutschte. Die Ausbeute der Offensive ist bei Emmersdorf verbesserungswürdig, was man an den erst 24 geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann. Der SCU Emmersdorf musste sich nun schon 16-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Emmersdorf insgesamt auch nur zwei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die Misere des SCU Emmersdorf hält an. Insgesamt kassierte Emmersdorf nun schon vier Niederlagen am Stück.

Der SV Yspertal macht nach dem Erfolg in der Tabelle Boden gut und rangiert nun auf Position vier. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen von Yspertal stets gesorgt, mehr Tore als der SV Yspertal (64) markierte nämlich niemand in der 2. Klasse Yspertal/AV. Yspertal knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte der SV Yspertal zwölf Siege, zwei Unentschieden und kassierte nur fünf Niederlagen. Sechs Spiele währt bereits die Serie, in der Yspertal ungeschlagen ist.

Der SCU Emmersdorf tritt das nächste Mal in zwei Wochen, am 01.05.2022, beim SV Jauerling an. Der SV Yspertal hat nächste Woche den SV Jauerling zu Gast.

2. Klasse Yspertal/AV: SCU Emmersdorf – SV Yspertal, 1:3 (1:0)

93 Rene Schaumueller 1:3

85 Rene Schaumueller 1:2

50 Markus Affengruber 1:1

1 Michael Boehm 1:0