Sieg beim SV Leiben! Viehdorf macht den Aufstieg greifbar

2. Klasse Yspertal/AV: Mit dem SV Leiben und dem USV Viehdorf trafen sich am Freitag zwei Topteams vor rund 80 Fans. Für Leiben schien Viehdorf aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:4-Niederlage stand. Der USV Viehdorf ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen den SV Leiben einen klaren Erfolg. Im Hinspiel hatte Leiben einen Erfolg geholt und einen 5:2-Sieg zustande gebracht.

Für den Führungstreffer von Viehdorf zeichnete Maros Bacik verantwortlich (36.). Zur Pause wusste der Gast eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Irinel Andrei Stan beförderte das Leder zum 2:0 des Ligaprimus in die Maschen (58.). Für das 3:0 des USV Viehdorf sorgte Bacik, der in Minute 61 zur Stelle war. Nach 56 Minuten musste Leibens Marko Baiireder mit der Gelb-Roten Karte (Unsportl.) vom Platz. Stefan Holzinger war es, der kurz vor Ultimo das 4:0 besorgte und Viehdorf inklusive Anhang damit von höheren Gefilden träumen lässt (89.). Am Ende punktete der USV Viehdorf dreifach beim SV Leiben.

Viehdorf legt im Dreikampf um den Titel vor

Trotz der Schlappe behält Leiben den vierten Tabellenplatz bei. Die Heimmannschaft verbuchte insgesamt elf Siege, fünf Remis und fünf Niederlagen.

Nachdem Viehdorf hinten nichts anbrennen ließ und vorne Kaltschnäuzigkeit bewies, ist der USV Viehdorf weiter im Rennen um die vorderen Plätze. Offensiv sticht Viehdorf in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 48 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. 15 Siege und fünf Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz des USV Viehdorf. Viehdorf befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zwölf Punkte.

Am nächsten Sonntag reist der SV Leiben zur SV Raika Essmeister Neumarkt, zeitgleich empfängt der USV Viehdorf den USC Maria Taferl.

