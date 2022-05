Klare Sache für SV Jauerling gegen Emmersdorf

Details Sonntag, 01. Mai 2022 19:10

2. Klasse Yspertal/AV: Emmersdorf konnte dem SV Jauerling nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel vor rund 90 Fans mit 0:3. Jauerling ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen den SCU Emmersdorf einen klaren Erfolg. Keiner der Torhüter beider Mannschaften hatte im Hinspiel hinter sich greifen müssen: Die Partie war 0:0 geendet.

Der SV Jauerling ging durch Roman Holik in der 30. Minute in Führung. Matthias Thalinger versenkte die Kugel zum 2:0 für die Heimmannschaft (38.). Mit der Führung für den SV Jauerling ging es in die Halbzeitpause. Thalinger brachte Jauerling in ruhiges Fahrwasser, indem er das entscheidende 3:0 erzielte (60.). Letzten Endes schlug der SV Jauerling im 22. Saisonspiel Emmersdorf souverän mit 3:0 vor heimischer Kulisse.

Sieg im Kellerduell

Die Leistungssteigerung des SV Jauerling lässt sich in der Rückrundentabelle ablesen, wo Jauerling einen deutlich verbesserten siebten Platz einnimmt. Die Hinserie schloss man auf Rang 14 ab. Die drei Punkte brachten für den SV Jauerling eine kleine Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. Der SV Jauerling bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, vier Unentschieden und 14 Pleiten.

Der SCU Emmersdorf holte auswärts bisher nur drei Zähler. Nach der empfindlichen Schlappe steckt das Schlusslicht weiter im Schlamassel. Der Gast musste schon 69 Gegentreffer hinnehmen. Nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore. Mit nun schon 18 Niederlagen, aber nur zwei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von Emmersdorf alles andere als positiv. Die vergangenen Spiele waren für den SCU Emmersdorf nicht von Erfolg gekrönt. Schließlich liegt der letzte Sieg bereits sechs Begegnungen zurück.

Über eine sattelfeste Defensive verfügen beide Teams normalerweise nicht: Durchschnittlich 3,32 Gegentreffer von Jauerling stehen 3,29 bei Emmersdorf gegenüber. Im aktuellen Spiel gelang es ersteren aber zur Abwechslung, keinen Gegentreffer zuzulassen.

In zwei Wochen trifft der SV Jauerling auf den nächsten Prüfstein, wenn man am 15.05.2022 beim USV Münichreith antritt. Nächsten Sonntag (16:30 Uhr) kommt es zum Aufeinandertreffen des SCU Emmersdorf mit Münichreith.

2. Klasse Yspertal/AV: SV Jauerling – SCU Emmersdorf, 3:0 (2:0)

60 Matthias Thalinger 3:0

38 Matthias Thalinger 2:0

30 Roman Holik 1:0