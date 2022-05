Herbe Pleite für Kleinpöchlarn beim SV Leiben

Details Samstag, 07. Mai 2022 01:35

2. Klasse Yspertal/AV: Der SV Kleinpöchlarn konnte dem SV Leiben vor rund 110 Besuchern nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 1:5. Leiben ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Kleinpöchlarn einen klaren Erfolg. Das Hinspiel, das 2:1 geendet war, hatte seinen Sieger mit dem SV Kleinpöchlarn gefunden.

Martin Eimer versenkte den Ball in der 26. Minute im Netz der Gäste. Kurz vor dem Halbzeitpfiff (42.) baute Rene Hollnsteiner die Führung des SV Leiben aus. Zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit (45.) schoss Qendrim Morina einen weiteren Treffer für die Gastgeber. Leiben hatte die Chancen genutzt und blickte zur Pause auf einen deutlichen Vorsprung. Mit dem 4:0 von Morina für den SV Leiben war das Spiel eigentlich schon entschieden (49.). In der 74. Minute legte Alexander Gerlich per Strafstoß zum 5:0 zugunsten von Leiben nach. Kleinpöchlarn kam kurz vor dem Ende durch Gjon Margegaj zum Ehrentreffer (88.). Am Ende kam der SV Leiben gegen den SV Kleinpöchlarn zu einem verdienten Sieg.

Leiben klettert auf Platz fünf

Nach dem errungenen Dreier hat Leiben Position fünf der 2. Klasse Yspertal/AV inne. Die Offensive des SV Leiben in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch Kleinpöchlarn war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 52-mal schlugen die Angreifer von Leiben in dieser Spielzeit zu. Mit dem Sieg baute Leiben die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte der SV Leiben zwölf Siege, fünf Remis und kassierte erst sechs Niederlagen.

Der SV Kleinpöchlarn führt mit 28 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Acht Siege, vier Remis und neun Niederlagen hat Kleinpöchlarn momentan auf dem Konto. Für den SV Kleinpöchlarn sprangen in den letzten fünf Spielen nur drei Punkte heraus.

Der SV Leiben hat das nächste Spiel erst in zwei Wochen, am 22.05.2022 gegen den USC Maria Taferl. Am Sonntag empfängt Kleinpöchlarn Maria Taferl.

2. Klasse Yspertal/AV: SV Leiben – SV Kleinpöchlarn, 5:1 (3:0)

88 Gjon Margegaj 5:1

74 Alexander Gerlich 5:0

49 Qendrim Morina 4:0

45 Qendrim Morina 3:0

42 Rene Hollnsteiner 2:0

26 Martin Eimer 1:0