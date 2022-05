St. Oswald überrascht USG Alpenvorland

Details Samstag, 07. Mai 2022 01:40

2. Klasse Yspertal/AV: Unerwartet und schmerzlich zugleich musste sich die USG Alpenvorland vor rund 150 Besuchern dem SKV St. Oswald mit 5:3 beugen. St. Oswald gelang ein Husarenstreich, indem dem Favoriten eine Niederlage beigebracht wurde. Die USG Alpenvorland hatte den SKV St. Oswald im Hinspiel klar dominiert und am Ende deutlich mit 8:0 gesiegt.

Patrik Horava brachte die USG Alpenvorland in der zwölften Minute ins Hintertreffen. Komfortabel war die Pausenführung von St. Oswald nicht, aber immerhin ging das Heimteam mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen. Marek Snyta erhöhte den Vorsprung des SKV St. Oswald nach 49 Minuten auf 2:0. In der 52. Minute brachte Alexander Schnetzinger den Ball im Netz von St. Oswald unter. Für das 2:2 der USG Alpenvorland zeichnete Martin Slabjar verantwortlich (62.). Sieben Minuten später ging der SKV St. Oswald durch den zweiten Treffer von Snyta erneut in Führung. Florian Leonhartsberger versenkte die Kugel dann sogar zum 4:2 für St. Oswald (81.). Die Gäste machten es noch einmal spannend. Der SKV St. Oswald musste den Treffer von Manuel Forafellner zum 3:4 hinnehmen (87.). Ehe der Abpfiff ertönte, war es Hannes Reutner, der das 5:3 aus Sicht von St. Oswald perfekt machte (90.). Zum Schluss feierte der SKV St. Oswald einen dreifachen Punktgewinn gegen die USG Alpenvorland.

St. Oswald leistet Viehdorf unerwartet Schützenhilfe

St. Oswald muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die Trendkurve des SKV St. Oswald geht insgesamt nach oben. Nach der ersten Hälfte des Fußballjahres stand man noch auf Rang 13, mittlerweile hat man Platz neun der Rückrundentabelle inne. Durch den Erfolg rückte St. Oswald auf die elfte Position der 2. Klasse Yspertal/AV vor. Die formschwache Abwehr, die bis dato 70 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden des SKV St. Oswald in dieser Saison. St. Oswald bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, ein Unentschieden und 13 Pleiten.

Mit 50 Punkten steht die USG Alpenvorland auf dem Platz an der Sonne. Erfolgsgarant der Gäste ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 79 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Die gute Bilanz der USG Alpenvorland hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte die USG Alpenvorland bisher 16 Siege, zwei Remis und vier Niederlagen.

Am nächsten Sonntag reist der SKV St. Oswald zum USV Viehdorf, zeitgleich empfängt die USG Alpenvorland den Union Sportclub Pöggstall Jägerbau.

2. Klasse Yspertal/AV: SKV St. Oswald – USG Alpenvorland, 5:3 (1:0)

90 Hannes Reutner 5:3

87 Manuel Forafellner 4:3

81 Florian Leonhartsberger 4:2

69 Marek Snyta 3:2

62 Martin Slabjar 2:2

52 Alexander Schnetzinger 2:1

49 Marek Snyta 2:0

12 Patrik Horava 1:0