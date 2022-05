Schlusslicht Emmersdorf siegt beim USPV Weiten deutlich

Details Montag, 16. Mai 2022 01:21

2. Klasse Yspertal/AV: Etwa 120 fußballbegeisterte Besucher kamen nach Weiten um das Spiel gegen den SCU Emmersdorf zu sehen. Weiten steckte gegen Emmersdorf eine deutliche 1:4-Niederlage ein. Im Hinspiel hatte der USPV Weiten einen 3:2-Sieg gefeiert.

Für das erste Tor sorgte Michal Jilek. In der 15. Minute traf der Spieler des SCU Emmersdorf ins Schwarze. Weiten markierte in der 27. Minute durch einen Elfer-Treffer von Alexander Weißengruber den Ausgleich. Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an. Mit den Treffern zum 4:1 (47./55./66.) sicherte Jilek Emmersdorf nicht nur den Sieg, sondern machte auch seinen Hattrick perfekt. Kurz vor dem Ende schickte der Unparteiische Weitens Thomas Bergwein mit der Gelb-Roten Karte vom Feld. Mit dem Schlusspfiff durch den Referee stand der Auswärtsdreier für das Schlusslicht. Der USPV Weiten wurde mit 4:1 besiegt.

Vierfach-Torschütze Jilek glänzt für Emmersdorf

Weiten muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Heimmannschaft ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal zwei Punkte fuhr der USPV Weiten bisher ein. Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen den SCU Emmersdorf – Weiten bleibt weiter unten drin. Insbesondere an vorderster Front kommt Weiten nicht zur Entfaltung, sodass nur 27 erzielte Treffer auf das Konto des USPV Weiten gehen. Nun musste sich der USPV Weiten schon 15-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und vier Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. In neun ausgetragenen Spielen kam Weiten in der laufenden Rückrunde nicht über ein Unentschieden hinaus.

Die drei Punkte brachten für Emmersdorf keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. Der Gast bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, ein Unentschieden und 19 Pleiten. Nach sieben Spielen ohne Sieg bejubelte der SCU Emmersdorf endlich wieder einmal drei Punkte.

Kommende Woche tritt der USPV Weiten beim SV Jauerling an (Sonntag, 17:00 Uhr), parallel genießt Emmersdorf Heimrecht gegen die SPU TSV Nöchling.

2. Klasse Yspertal/AV: USPV Weiten – SCU Emmersdorf, 1:4 (1:1)

66 Michal Jilek 1:4

55 Michal Jilek 1:3

47 Michal Jilek 1:2

27 Alexander Weissengruber 1:1

15 Michal Jilek 0:1