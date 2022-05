Der USC Pöggstall geht beim SV Neumarkt unter

Details Montag, 30. Mai 2022 01:22

2. Klasse Yspertal/AV: SV Neumarkt führte den USC Pöggstall vor rund 75 Besuchern nach allen Regeln der Kunst mit 8:1 vor. An der Favoritenstellung ließ die SV Raika Essmeister Neumarkt keine Zweifel aufkommen und trug gegen den USCP einen Sieg davon. Der Union Sportclub Pöggstall Jägerbau hatte im Hinspiel mit 1:0 gewonnen.

Großes Abtasten gab es zwischen den Kontrahenten nicht. Vor etwa 75 Zuschauern besorgte Raphael Reithner bereits in der sechsten Minute die Führung von SV Neumarkt. Fabian Prammer glich nur wenig später für den USC Pöggstall aus (11.). In der zwölften Minute bejubelte die SV Raika Essmeister Neumarkt das 2:1 durch Benedikt Grünberger. Matteo Wagner erhöhte den Vorsprung der Heimmannschaft nach 33 Minuten auf 3:1. Ehe der Schiedsrichter die Protagonisten zur Pause bat, traf Neumarkts Grünberger zum 4:1 (45.). SV Neumarkt gab in Durchgang eins klar den Ton an. Folgerichtig stand zur Pause eine klare Führung auf dem Zettel. Mit Toren von Wagner (59./73.) und Dominik Schachner (61.) zeigte die SV Raika Essmeister Neumarkt weiterhin klar, wer dieses Spiel beherrschte. Marcel Fuchs schraubte das Ergebnis in der 79. Minute mit dem 8:1 für SV Neumarkt in die Höhe. Schlussendlich setzte sich die SV Raika Essmeister Neumarkt mit acht Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.

Neumarkt sichert vierten Tabellenrang ab

SV Neumarkt hat nach dem souveränen Erfolg über den USCP weiter die vierte Tabellenposition inne. Der Defensivverbund der SV Raika Essmeister Neumarkt steht nahezu felsenfest. Erst 27-mal gab es ein Durchkommen für den Gegner. SV Neumarkt weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von 16 Erfolgen, fünf Punkteteilungen und vier Niederlagen vor.

Trotz der Schlappe behält der Union Sportclub Pöggstall Jägerbau den 13. Tabellenplatz bei. Mit 97 Toren fingen sich die Gäste die meisten Gegentore in der 2. Klasse Yspertal/AV ein. Nun musste sich der USC Pöggstall schon 16-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und fünf Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

Die Defensivleistung des USCP lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen die SV Raika Essmeister Neumarkt offenbarte der Union Sportclub Pöggstall Jägerbau eklatante Mängel und stellt somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga. Der USC Pöggstall ist nach sieben sieglosen Begegnungen am Stück weiter auf der Erfolgssuche, während SV Neumarkt mit insgesamt 53 Punkten in angenehmeren Gefilden heimisch ist.

Als Nächstes steht für die SV Raika Essmeister Neumarkt eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag (17:30 Uhr) geht es gegen den SV Yspertal. Der USCP empfängt parallel den SV Kleinpöchlarn.

