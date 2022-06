USG Alpenvorland demontiert SV Jauerling

Details Sonntag, 05. Juni 2022 00:58

2. Klasse Yspertal/AV: Der SV Jauerling steckte gegen die USG Alpenvorland vor rund 135 Besuchern eine deutliche 0:4-Niederlage ein. Die USG Alpenvorland setzte sich standesgemäß gegen den SV Jauerling durch. Im Hinspiel hatte die USG Alpenvorland Jauerling mit einem beeindruckenden 5:0 vom Feld gefegt.

Martin Slabjar glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für die USG Alpenvorland (2./38.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Mit dem Elfmeter zum 3:0 von Slabjar für die USG Alpenvorland war das Spiel eigentlich schon entschieden (49.). Danach sah Jauerlings Thomas Orlicky die Gelb-Rote Karte (54.). Eigentlich war der SV Jauerling schon geschlagen, als Marcel Gschwandtner das Leder zum 0:4 über die Linie beförderte (66.). Schlussendlich reklamierte die USG Alpenvorland einen Sieg in der Fremde für sich und wies die Gastgeber mit 4:0 in die Schranken.

Dreifacher Slabjar! Titelkampf zwischen Alpenvorland und Viehdorf geht weiter

Der SV Jauerling muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Kurz vor Saisonende besetzt Jauerling mit 19 Punkten den 13. Tabellenplatz. Insbesondere an vorderster Front liegt beim SV Jauerling das Problem. Erst 26 Treffer markierte der SV Jauerling – kein Team der 2. Klasse Yspertal/AV ist schlechter. Nun musste sich Jauerling schon 17-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die fünf Siege und vier Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

Die USG Alpenvorland hat nach dem souveränen Erfolg über den SV Jauerling weiter die zweite Tabellenposition inne. Der Defensivverbund der USG Alpenvorland steht nahezu felsenfest. Erst 28-mal gab es ein Durchkommen für den Gegner. Der Gast kann zufrieden auf die Endphase schauen, liegt die letzte Niederlage doch schon vier Spiele zurück.

Während der SV Jauerling am nächsten Sonntag (17:30 Uhr) beim USV Viehdorf gastiert, duelliert sich die USG Alpenvorland zeitgleich mit dem USV Münichreith.

