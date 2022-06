Mikinic trifft dreifach: Maria Taferl deklassiert St. Oswald

Details Samstag, 11. Juni 2022 01:09

2. Klasse Yspertal/AV: Ein einseitiges Torfestival lieferten sich vor etwa 45 Fußballfans der USC Maria Taferl und der SKV St. Oswald mit dem Endstand von 6:0. Auf dem Papier ging der USC Maria Taferl als Favorit ins Spiel gegen den SKV St. Oswald – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Im Hinspiel hatte Maria Taferl bei St. Oswald die volle Punktzahl eingefahren (6:0).

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der USC Maria Taferl bereits in Front. Christoph Luegbauer markierte in der vierten Minute die Führung per Elfmeter. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Michal Mikinic schnürte einen Doppelpack (21./32.), sodass der Gastgeber fortan mit 3:0 führte. Maria Taferl hatte die Chancen genutzt und blickte zur Pause auf einen deutlichen Vorsprung. Mikinic vollendete zum vierten Tagestreffer in der 51. Spielminute. Alexander Hofbauer schraubte das Ergebnis in der 56. Minute mit dem 5:0 für den USC Maria Taferl in die Höhe. Eigentlich war der SKV St. Oswald schon geschlagen, als Patrick Luegbauer das Leder zum 0:6 über die Linie beförderte (57.). Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen fuhr Maria Taferl einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.

Drei Tore binnen sechs Minuten

Kurz vor Saisonende belegt der USC Maria Taferl mit 31 Punkten den zehnten Tabellenplatz. Maria Taferl bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt zehn Siege, ein Unentschieden und 16 Pleiten. Die letzten Resultate des USC Maria Taferl konnten sich sehen lassen – neun Punkte aus fünf Partien.

Trotz der Schlappe behält St. Oswald den elften Tabellenplatz bei. Mit 104 Toren fingen sich die Gäste die meisten Gegentore in der 2. Klasse Yspertal/AV ein. Nun musste sich der SKV St. Oswald schon 18-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die sieben Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte St. Oswald die dritte Pleite am Stück.

Nach der klaren Niederlage gegen Maria Taferl ist der SKV St. Oswald weiter das defensivschwächste Team der 2. Klasse Yspertal/AV.

Nächsten Sonntag (17:30 Uhr) gastiert der USC Maria Taferl beim Union Sportclub Pöggstall Jägerbau, St. Oswald empfängt zeitgleich den SV Erlauf.

2. Klasse Yspertal/AV: USC Maria Taferl – SKV St. Oswald, 6:0 (3:0)

57 Patrick Luegbauer 6:0

56 Alexander Hofbauer 5:0

51 Michal Mikinic 4:0

32 Michal Mikinic 3:0

21 Michal Mikinic 2:0

4 Christoph Luegbauer 1:0