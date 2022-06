Viehdorf verspielt beim USV Münichreith den Titel

Details Samstag, 18. Juni 2022 01:42

2. Klasse Yspertal/AV: Der USV Münichreith und der USV Viehdorf beendeten die Saison mit einem Torspektakel und trennten sich vor 110 Besuchern mit einem 3:3-Unentschieden. Der vermeintlich leichte Gegner war der USV Münichreith mitnichten. Münichreith kam gegen Viehdorf zu einem achtbaren Remis. Der USV Viehdorf hatte im nahezu ausgeglichenen Hinspiel mit 2:1 knapp die Nase vorn gehabt.

Martin Hrosovsky brachte Münichreith in der achten Minute nach vorn. Bereits in der 15. Minute erhöhte Daniel Lehner , MSc den Vorsprung der Gastgeber. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Irinel Andrei Stan in der 16. Minute. Viehdorf war gewillt auszugleichen. Bis zum Seitenwechsel sprang jedoch nichts Zählbares mehr heraus. Das 2:2 der Gäste stellte Maros Bacik sicher (61.). In der 70. Minute brachte Lukas Duris den Ball per Freistoß im Netz des USV Viehdorf unter. Nun stand Viehdorf enorm unter Druck das Spiel noch zu drehen. In der 72. Minute sicherte Bacik seiner Mannschaft mit dem Ausgleich zum 3:3 das Unentschieden. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer. Bis zum Abpfiff setzte sich keines der beiden Teams durch und so trennten sich der USV Münichreith und Viehdorf mit einem Unentschieden.

Münichreith macht Alpenvorland zum Meister!

Münichreith steht nach allen Spielen auf Platz acht und befindet sich damit im unteren Mittelfeld. Der USV Münichreith steht mit insgesamt 13 Siegen, drei Remis und zwölf Niederlagen zum Saisonabschluss recht gut da. Mit zehn Punkten aus den letzten fünf Spielen machte Münichreith deutlich, dass man in der kommenden Spielzeit weiter nach oben will.

Nach allen 28 Spielen steht der USV Viehdorf nun doch nur auf dem zweiten Tabellenplatz. Die Offensive von Viehdorf in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch der USV Münichreith war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 75-mal schlugen die Angreifer des USV Viehdorf in dieser Spielzeit zu. Viehdorf weist mit 22 Siegen, einem Unentschieden und fünf Niederlagen eine stolze Bilanz zum Saisonausklang vor. Der USV Viehdorf erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien 13 Zähler. Doch der Titel wurde im letzten Spiel verspielt.

2. Klasse Yspertal/AV: USV Münichreith – USV Viehdorf, 3:3 (2:1)

72 Maros Bacik 3:3

70 Lukas Duris 3:2

61 Maros Bacik 2:2

16 Irinel Andrei Stan 2:1

15 Daniel Lehner 2:0

8 Martin Hrosovsky 1:0