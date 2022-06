USG Alpenvorland mit Kantersieg gegen Weiten zum Titel

Details Samstag, 18. Juni 2022 01:46

2. Klasse Yspertal/AV: Der USPV Weiten kassierte zum Saisonabschluss vor rund 150 Zuschauern eine 0:8-Klatsche gegen die USG Alpenvorland. An der Favoritenstellung ließ die USG Alpenvorland keine Zweifel aufkommen und trug gegen Weiten einen Sieg davon. Das Hinspiel hatte die USG Alpenvorland deutlich mit 3:0 gewonnen.

Für das erste Tor des Tabellenprimus war Martin Slabjar verantwortlich, der in der sechsten Minute das 1:0 besorgte. Bereits in der elften Minute erhöhte Marcel Gschwandtner den Vorsprung des Gasts. Slabjar überwand den gegnerischen Schlussmann zum 3:0 für die USG Alpenvorland (14.). Elias Kerschner legte in der 25. Minute per Elfmeter zum 4:0 für die USG Alpenvorland nach. Der USPV Weiten rettete sich mit einem deutlichen Rückstand in die Halbzeitpause. Simon Kalkus (56.), Slabjar (74.) und Michael Lasselsberger (78.) schraubten das Ergebnis weiter auf 7:0 in die Höhe. Durch ein Eigentor von Timo Reikerstorfer verbesserte die USG Alpenvorland den Spielstand auf 8:0 für sich (86.). Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter fuhr die USG Alpenvorland einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte und konnte nicht nur den Sieg, sondern auch den Meistertitel feiern!

Meister dank Patzer von Viehdorf

Weiten ist in der Rückrunde ohne Sieg. Gerade einmal zwei Punkte fuhr die Heimmannschaft bisher ein. Nach allen 28 Spielen findet sich der USPV Weiten in der unteren Tabellenhälfte wieder und kann sich bald auf die nächste Spielzeit in der 2. Klasse Yspertal/AV vorbereiten. Die Offensive von Weiten überzeugte in dieser Saison überhaupt nicht. Mit nur 29 Treffern ist die Angriffsleistung noch verbesserungswürdig. Mit nun schon 20 Niederlagen, aber nur vier Siegen und vier Unentschieden sind die Aussichten des USPV Weiten alles andere als positiv.

Nach 28 Spieltagen und nur vier Niederlagen stehen für die USG Alpenvorland 68 Zähler zu Buche. Auch im letzten Spiel stellte der Angriff der USG Alpenvorland noch einmal seine Qualitäten unter Beweis und hob damit die Anzahl der geschossenen Tore auf 110 an. Liga-Bestwert! Zuletzt lief es erfreulich für die USG Alpenvorland, was 15 Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen. Jetzt geht es in die 1. Klasse!

2. Klasse Yspertal/AV: USPV Weiten – USG Alpenvorland, 0:8 (0:4)

86 Eigentor durch Timo Reikerstorfer 0:8

78 Michael Lasselsberger 0:7

74 Martin Slabjar 0:6

56 Simon Kalkus 0:5

25 Elias Kerschner 0:4

14 Martin Slabjar 0:3

11 Marcel Gschwandtner 0:2

6 Martin Slabjar 0:1