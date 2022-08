Traumstart für Münichreith gegen Erlauf

Details Samstag, 13. August 2022 01:49

2. Klasse Yspertal/AV: Startschuss in die neue Saison auch in der 2. Klasse Yspertal/AV. Etwa 45 Besucher kamen nach Münichreith um das Spiel gegen den SV Erlauf mitzuverfolgen. Der SV Erlauf konnte dem USV Münichreith zum Saisonauftakt nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:5.

Patrick Hebenstreit brachte den SV Erlauf in der 18. Minute ins Hintertreffen. Lukas Duris machte in der 29. Minute das 2:0 von Münichreith perfekt. Bis der Unparteiische den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr.

Eigentor kurz nach der Pause

Durch ein Eigentor des SV Erlauf verbesserte der USV Münichreith den Spielstand auf 3:0 für sich (47.) - Unglücksrabe war Adrian Frühwirth. Für das 4:0 von Münichreith sorgte Pascal Neuzil, der in Minute 66 zur Stelle war. Martin Hrosovsky gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für den Gastgeber (83.). Schließlich feierte der USV Münichreith gegen den SV Erlauf am ersten Spieltag der neuen Saison einen verdienten Heimsieg.

Beide Mannschaften erwartet erst einmal eine mehrwöchige Spielpause. Weiter geht es für Münichreith, wenn die Zweitvertretung von SG Ardagger/Viehdorf am 29.10.2022 zu Gast ist. Der SV Erlauf bestreitet das nächste Spiel einen Tag später bei der SPU TSV Nöchling.

2. Klasse Yspertal/AV: USV Münichreith – SV Erlauf, 5:0 (2:0)

