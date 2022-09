Frankenfels verlängert Negativserie bei Münichreith

Details Montag, 19. September 2022 00:44

2. Klasse Yspertal/AV: Der FCU Frankenfels empfing am Sonntag vor 50 Zuschauern den USV Münichreith. Durch ein 2:1 holte sich der FCU Frankenfels in der Partie gegen Münichreith drei Punkte. Einen packenden Auftritt legte Frankenfels dabei jedoch nicht hin.

Die Anfangsphase brachte zunächst keine Tore. Für das erste Tor sorgte Sascha Fahrngruber. In der 26. Minute traf der Spieler der Heimmannschaft ins Schwarze. Mit einem Tor Vorsprung für den FCU Frankenfels/Schwarzenbach ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen. In der 70. Minute erhöhte Juraj Kroslak auf 2:0 für den FCU Frankenfels. Doch es sollte nochmal eng werden. Pascal Neuzil beförderte das Leder zum 1:2 des USV Münichreith in die Maschen (77.). Letzten Endes ging Frankenfels im Duell mit dem Gast als Sieger hervor.

Frankenfels vorne mit dabei

Der Angriff des FCU Frankenfels/Schwarzenbach wusste bisher durchaus zu überzeugen und schlug schon 21-mal zu. Der FCU Frankenfels weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von vier Erfolgen, einer Punkteteilung und keiner einzigen Niederlage vor.

Die bisherige Saisonbilanz von Münichreith bleibt mit zwei Siegen, einem Unentschieden und drei Pleiten schwach.

Frankenfels setzte sich mit diesem Sieg vom USV Münichreith ab und belegt nun mit 13 Punkten den zweiten Rang, während Münichreith weiterhin sieben Zähler auf dem Konto hat und den siebten Tabellenplatz einnimmt. Nach vier sieglosen Spielen in Folge ist die Situation des USV Münichreith aktuell alles andere als rosig. Beim FCU Frankenfels/Schwarzenbach dagegen läuft es mit insgesamt 13 Punkten wie am Schnürchen.

Der FCU Frankenfels ist am Samstag auf Stippvisite beim SV Fraiss Bau Krummnussbaum. Das nächste Spiel von Münichreith findet in zwei Wochen statt, wenn man am 01.10.2022 Krummnussbaum empfängt.

2. Klasse Yspertal/AV: FCU Frankenfels/Schwarzenbach – USV Münichreith, 2:1 (1:0)

77 Pascal Neuzil 2:1

70 Juraj Kroslak 2:0

26 Sascha Fahrngruber 1:0