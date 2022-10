Krummnussbaum lässt sich von Münichreith überrumpeln

Details Sonntag, 02. Oktober 2022 00:21

2. Klasse Yspertal/AV: Vor rund 50 Besuchern empfing der USV Münichreith die Gäste aus Krummnussbaum. Der SV Fraiss Bau Krummnussbaum kam gegen den USV Münichreith mit 0:5 unter die Räder. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch Münichreith wusste zu überraschen.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lagen die Gastgeber bereits in Front. Martin Hrosovsky markierte in der vierten Minute die Führung. In der 21. Minute brachte Lukas Ballwein das Netz für den USV Münichreith zum Zappeln und erhöhte den Vorsprung auf 2:0. Mit dem 3:0 durch Andrej Majstinik schien die Partie bereits in der 30. Minute mit Münichreith einen sicheren Sieger zu haben. Patrick Hebenstreit legte in der 36. Minute zum 4:0 für den USV Münichreith nach. Münichreith gab in Durchgang eins klar den Ton an. Folgerichtig stand zur Pause eine klare Führung auf dem Zettel. Eigentlich war Krummnussbaum schon geschlagen, als Hrosovsky das Leder zum 0:5 über die Linie beförderte (64.). Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter fuhr der USV Münichreith einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.

Münichreith setzt sich von Krummnussbaum ab

Das Resultat wirkte sich positiv auf die Tabellenposition von Münichreith aus und brachte eine Verbesserung auf Platz sechs ein. Offensiv konnte dem USV Münichreith in der 2. Klasse Yspertal/AV kaum jemand das Wasser reichen, was die 20 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Drei Siege, ein Remis und drei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von Münichreith bei. Nach vier sieglosen Spielen ist der USV Münichreith wieder in der Erfolgsspur.

Der SVK muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der Niederlage belegen die Gäste weiterhin den achten Tabellenplatz. Die Defensive des SV Fraiss Bau Krummnussbaum muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 24-mal war dies der Fall. Die bisherige Saisonbilanz von Krummnussbaum bleibt mit zwei Siegen, einem Unentschieden und vier Pleiten schwach. Nach dem dritten Fehlschlag am Stück ist der SVK weiter in Bedrängnis geraten. Gegen Münichreith war am Ende kein Kraut gewachsen.

Der USV Münichreith gibt am Samstag seine Visitenkarte bei der SV Raika Essmeister Neumarkt ab. Der nächste Gegner des SV Fraiss Bau Krummnussbaum, welcher in zwei Wochen, am 16.10.2022, empfangen wird, ist SV Neumarkt.

2. Klasse Yspertal/AV: USV Münichreith – SV Fraiss Bau Krummnussbaum, 5:0 (4:0)

64 Martin Hrosovsky 5:0

36 Patrick Hebenstreit 4:0

30 Andrej Majstinik 3:0

21 Lukas Ballwein 2:0

4 Martin Hrosovsky 1:0