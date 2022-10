Nöchling bezwingt Maria Taferl

Details Sonntag, 23. Oktober 2022 00:15

2. Klasse Yspertal/AV: Am Samstag begrüßte der USC Maria Taferl vor rund 50 Besuchern die SPU TSV Nöchling. Die Begegnung ging mit 2:0 zugunsten der Gäste aus. Hängende Köpfe bei den Platzherren von Maria Taferl, die gegen den Underdog überraschend den Kürzeren zogen.

Nöchling erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Florian Schachenhofer traf in der fünften Minute mit einem Distanzschuss zur frühen Führung. In der 16. Minute erhöhte Fabian Schachenhofer per Strafstoß auf 2:0 für die SPU TSV Nöchling. nach 25 Minuten jubelten die Gastgeber zu früh - Abseits. Nach 40 Minuten bekam auch Maria Taferl einen Elfmeter zugesprochen, doch Nöchlings Keeper Simon Frühauf parierte. Der Halbzeitstand von 2:0 war letztlich auch das Endergebnis. Damit hatte sich Nöchling bereits vor dem Pausenpfiff auf die Siegerstraße gebracht.

Nöchling verlässt den letzten Tabellenplatz

Mit zwölf Punkten auf der Habenseite steht der USC Maria Taferl derzeit auf dem sechsten Rang. In dieser Saison sammelte die Heimmannschaft bisher vier Siege und kassierte fünf Niederlagen. Maria Taferl baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Die SPU TSV Nöchling verließ mit dem Erfolg die Schlussposition der 2. Klasse Yspertal/AV. Nöchling bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt zwei Siege, ein Unentschieden und fünf Pleiten.

Kommenden Sonntag (14:00 Uhr) tritt der USC Maria Taferl beim FCU Frankenfels/Schwarzenbach an. Als Nächstes steht die SPU TSV Nöchling dem SV Fraiss Bau Krummnussbaum gegenüber (Mittwoch, 15:00 Uhr).

2. Klasse Yspertal/AV: USC Maria Taferl – SPU TSV Nöchling, 0:2 (0:2)

16 Fabian Schachenhofer 0:2

5 Florian Schachenhofer 0:1