Heimsieg gegen St. Oswald: SV Neumarkt auf Aufstiegskurs

Details Sonntag, 30. Oktober 2022 01:35

2. Klasse Yspertal/AV: Etwa 125 Zuschauer kamen zum Spiel der 12. Runde nach Neumarkt. Mit 0:3 verlor St. Oswald am vergangenen Samstag deutlich gegen SV Neumarkt. Damit wurde die SV Raika Essmeister Neumarkt der Favoritenrolle vollends gerecht.

Das Tabellenschlusslicht konnte lange Zeit die Null halten. Marcel Fuchs stellte die Weichen dann für den Gastgeber auf Sieg, als er in Minute 27 mit dem Freistoß zum 1:0 zur Stelle war. Der SKV St. Oswald war gewillt auszugleichen. Bis zum Seitenwechsel sprang jedoch nichts Zählbares mehr heraus. Jakub Mikula beseitigte mit seinen Toren (61./90.) die letzten Zweifel am Sieg von SV Neumarkt. Mit Ablauf der Spielzeit schlug die SV Raika Essmeister Neumarkt St. Oswald 3:0.

Neumarkt setzt sich die Winterkrone auf

SV Neumarkt führt das Feld nach diesem Erfolg weiter an. Wer die SV Raika Essmeister Neumarkt besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst acht Gegentreffer kassierte SV Neumarkt. Bisher fand noch keine Mannschaft eine Möglichkeit, die SV Raika Essmeister Neumarkt zu stoppen. Von den elf absolvierten Spielen hat SV Neumarkt alle gewonnen.

38 Gegentreffer hat der SKV St. Oswald mittlerweile hinnehmen müssen – so viel wie keine andere Mannschaft in der 2. Klasse Yspertal/AV. Die Gäste befinden sich nach der deutlichen Niederlage gegen die SV Raika Essmeister Neumarkt weiter im Abstiegssog. Die Offensive von St. Oswald zeigt sich bislang äußerst abschlussschwach – elf geschossene Treffer stellen den schlechtesten Ligawert dar. Das Schlusslicht musste sich nun schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der SKV St. Oswald insgesamt auch nur einen Sieg und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Zuletzt war bei St. Oswald der Wurm drin. In den letzten vier Spielen wurde nicht ein Sieg eingetütet.

SV Neumarkt ist am Sonntag auf Stippvisite bei der SU Bischofstetten. Der SKV St. Oswald verabschiedet sich dann erst einmal in die Winterpause und ist das nächste Mal am 26.03.2023 bei der SU Bischofstetten wieder gefordert.

2. Klasse Yspertal/AV: SV Raika Essmeister Neumarkt – SKV St. Oswald, 3:0 (1:0)

90 Jakub Mikula 3:0

61 Jakub Mikula 2:0

27 Marcel Fuchs 1:0