Kleinpöchlarn beendet gegen Yspertal schwarze Serie

Details Samstag, 05. November 2022 16:17

2. Klasse Yspertal/AV: Über 110 Besucher verfolgten dieses Spiel der 13. Runde. Gegen den SV Kleinpöchlarn holte sich der SV Yspertal eine 2:5-Schlappe ab. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch Kleinpöchlarn wusste zu überraschen.

Die Heimmannschaft erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Michael Lagler traf in der sechsten Minute per Kopf zur frühen Führung. In Minute 14 brachte Yspertals Rene Schaumüller den Ball vom Elfmeterpunkt aus im Netz des SV Kleinpöchlarn zum Ausgleich unter. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Jakub Maly in der 18. Minute und stellte somit die Führung des SV Kleinpöchlarn wieder her. In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für Kleinpöchlarn. Den Ausgleichstreffer hatte der SV Yspertal in der 53. Minute im Repertoire und wieder wurde Rene Schaumüller als Torschütze gefeiert. Mit einem schnellen Doppelpack (61./65.) zum 4:2 schockte Miroslav Ronec den Gast. Mit dem 5:2 sicherte Maly dem SV Kleinpöchlarn nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (84.). Ein starker Auftritt ermöglichte Kleinpöchlarn am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen Yspertal.

Kleinpöchlarn geht mit Positiv-Erlebnis in die Winterpause

Der SV Kleinpöchlarn muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Mit 41 Toren fing sich Kleinpöchlarn die meisten Gegentore in der 2. Klasse Yspertal/AV ein. Nach fünf sieglosen Spielen ist der SV Kleinpöchlarn wieder in der Erfolgsspur.

Nachdem in den letzten fünf Spielen kein Sieg verbucht wurde, büßte der SV Yspertal im Tableau Plätze ein und rangiert aktuell nur auf Rang elf.

Mit diesem Sieg zog Kleinpöchlarn an Yspertal vorbei auf Platz zehn. Der SV Yspertal fiel auf die elfte Tabellenposition. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.

Der SV Kleinpöchlarn verabschiedet sich dann erst einmal in die Winterpause und empfängt das nächste Mal am 26.03.2023 die SPU TSV Nöchling. Kommenden Samstag (14:00 Uhr) bekommt Yspertal Besuch von der SU Bischofstetten.

2. Klasse Yspertal/AV: SV Kleinpöchlarn – SV Yspertal, 5:2 (2:1)

84 Jakub Maly 5:2

65 Miroslav Ronec 4:2

61 Miroslav Ronec 3:2

53 Rene Schaumueller 2:2

18 Jakub Maly 2:1

14 Rene Schaumueller 1:1

6 Michael Lagler 1:0