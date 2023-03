SV Neumarkt verliert Spitzenspiel bei Ardagger/Viehdorf II

Details Samstag, 25. März 2023 23:09

2. Klasse Yspertal/AV: Die SV Raika Essmeister Neumarkt behält die Tabellenführung, zeigte sich aber bei der 2:3-Schlappe gegen die Reserve von SG Ardagger/Viehdorf nicht in bester Verfassung. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. SV Neumarkt hatte in einer hart umkämpften Partie einen knappen 3:2-Hinspielsieg eingefahren.

Gleich zu Spielbeginn traf Ardagger/Viehdorf II vor etwa 150 Zuschauern durch ein Tor von Robert Schmerleib zur frühen Führung (4.). Einige Minuten später musste Neumarkts Matthias Stöger verletzt raus und wurde durch Michael Puppenberger ersetzt. Die SV Raika Essmeister Neumarkt hatte sich schnell wieder gesammelt und erzielte in Person von Jakub Mikula den 1:1-Ausgleich (10.). Kilian Hehenberger stellte die Weichen für die Gastgeber auf Sieg, als er in Minute 45+1 mit dem 2:1 zur Stelle war. Um den entscheidenden Deut besser war zur Pause SG Ardagger/Viehdorf II, sodass es mit einer dünnen Führung in die Kabine ging. SV Neumarkt geriet deutlicher in Rückstand, als Ardagger/Viehdorf II durch Robert Schmerleib auf 3:1 erhöhte (51.). Marcel Fuchs beförderte das Leder zum 2:3 der SV Raika Essmeister Neumarkt in die Maschen (81.). Am Schluss gewann SG Ardagger/Viehdorf II gegen den Gast.

Titelrennen bleibt spannend

Nach 13 absolvierten Spielen stockte Ardagger/Viehdorf II sein Punktekonto bereits auf 32 Zähler auf und hält damit einen starken zweiten Platz. SG Ardagger/Viehdorf II präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 41 geschossene Treffer gehen auf das Konto von Ardagger/Viehdorf II. Die Saisonbilanz von SG Ardagger/Viehdorf II sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei zehn Siegen und zwei Unentschieden büßte Ardagger/Viehdorf II lediglich eine Niederlage ein. Seit zwölf Begegnungen hat SG Ardagger/Viehdorf II das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Nach 13 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für SV Neumarkt 33 Zähler zu Buche. Die Situation bei der SV Raika Essmeister Neumarkt bleibt angespannt. Gegen Ardagger/Viehdorf II kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Am nächsten Sonntag reist SG Ardagger/Viehdorf II zum SKV St. Oswald, zeitgleich empfängt SV Neumarkt den USC Maria Taferl.

2. Klasse Yspertal/AV: SG Ardagger/Viehdorf II – SV Raika Essmeister Neumarkt, 3:2 (2:1)

