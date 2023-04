Frankenfels ringt Kleinpöchlarn erst in der Schlussphase nieder

Details Sonntag, 02. April 2023 00:40

2. Klasse Yspertal/AV: Drei Punkte gingen am Samstag vor etwa 80 Zuschauern aufs Konto des FCU Frankenfels/Schwarzenbach. Der Ligaprimus setzte sich mit einem 4:2 gegen den SV Kleinpöchlarn durch. Der FCU Frankenfels ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch. Zu einer torreichen Angelegenheit war das Hinspiel ausgeartet. 4:4 hatte es mit dem Schlusspfiff geheißen.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Kleinpöchlarn bereits in Front. Miroslav Ronec markierte schon in der dritten Minute die Führung. Lange währte die Freude der Gäste nicht, denn schon in der siebten Minute köpfte Dominik Rottensteiner den Ausgleichstreffer für Frankenfels. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Jakub Maly in der 19. Minute und brachte die Gäste damit erneut in Front. Zur Pause hatte der SV Kleinpöchlarn eine hauchdünne Führung inne. Mit seinem Platzverweis (65.) erwies Michael Lagler seiner Mannschaft einen Bärendienst, denn danach geriet Kleinpöchlarn gehörig unter Druck. Die Schlussphase der Partie war klar in den Händen der Heimelf. In der 73. Minute erzielte Juraj Kroslak das 2:2 für den FCU Frankenfels/Schwarzenbach. Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Daniel Pfeffer per Kopf einen weiteren Treffer für die Heimmannschaft im Ärmel hatte (84.). Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Jonas Niederer für einen Treffer sorgte (91.). Schließlich sprang für den FCU Frankenfels gegen den SV Kleinpöchlarn ein Dreier heraus.

Platzverweis von Lagler leitet Pleite ein

Die errungenen drei Zähler gingen für Frankenfels einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Mit beeindruckenden 50 Treffern stellt der FCU Frankenfels/Schwarzenbach den besten Angriff der 2. Klasse Yspertal/AV. Die Saisonbilanz des FCU Frankenfels sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei elf Siegen und einem Unentschieden büßte Frankenfels lediglich zwei Niederlagen ein. Mit vier Siegen in Folge ist der FCU Frankenfels/Schwarzenbach so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Die Anfälligkeit der eigenen Defensive ist das Hauptmanko bei Kleinpöchlarn. Die mittlerweile 46 Gegentreffer sind der negative Bestwert in der Liga. Die Abwehrprobleme des SV Kleinpöchlarn bleiben akut, sodass Kleinpöchlarn weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. Der SV Kleinpöchlarn kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf acht summiert. Ansonsten stehen noch vier Siege und zwei Unentschieden in der Bilanz. Kleinpöchlarn baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Am nächsten Samstag reist der FCU Frankenfels zum SV Yspertal, zeitgleich empfängt der SV Kleinpöchlarn den USV Münichreith.

2. Klasse Yspertal/AV: FCU Frankenfels/Schwarzenbach – SV Kleinpöchlarn, 4:2 (1:2)

91 Jonas Niederer 4:2

84 Daniel Pfeffer 3:2

73 Juraj Kroslak 2:2

19 Jakub Maly 1:2

7 Dominik Rottensteiner 1:1

3 Miroslav Ronec 0:1

