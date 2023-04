St. Oswald verliert beim USC Maria Taferl

Details Sonntag, 09. April 2023 00:31

2. Klasse Yspertal/AV: Der USC Maria Taferl setzte sich vor 70 Besuchern standesgemäß gegen den SKV St. Oswald mit 5:2 durch. Damit wurde Maria Taferl der Favoritenrolle vollends gerecht. Im Hinspiel hatte der finale Pfiff des Unparteiischen das Heimteam beim Stand von 2:1 zum Sieger gemacht.

Die Gäste überraschten den favoriten früh. Der USC Maria Taferl geriet schon in der achten Minute in Rückstand, als Jozef Martonka das schnelle 1:0 für St. Oswald erzielte. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (43.) traf Simon Mairhofer zum Ausgleich für Maria Taferl. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Der Treffer zum 2:1 sicherte dem USC Maria Taferl nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Mairhofer in diesem Spiel (51., Elfmeter). Maria Taferl baute die Führung im weiteren Verlauf aus. Patrick Luegbauer (59.), Timo Scheer (66.) und Alexander Hofbauer (67.) trafen ins Schwarze und sorgten damit für klare Verhältnisse. Mit dem Treffer zum 2:5 in der 85. Minute machte Martonka zwar seinen Doppelpack perfekt – der Rückstand zum USC Maria Taferl war jedoch weiterhin gewaltig. Am Ende verbuchte Maria Taferl gegen den SKV St. Oswald die maximale Punkteausbeute.

Nach Rückstand doch noch ein klarer Sieg

Nach diesem Erfolg steht der USC Maria Taferl auf dem siebten Platz der 2. Klasse Yspertal/AV. In dieser Saison sammelte Maria Taferl bisher sechs Siege und kassierte neun Niederlagen.

Mit 47 Gegentreffern hat St. Oswald schon ein Riesenproblem. Aber nicht das einzige, wenn man dazu noch die Offensive betrachtet. Die Mannschaft erzielte auch nur 14 Tore. Das heißt, das Schlusslicht musste durchschnittlich 3,13 Treffer pro Partie hinnehmen und bejubelte dagegen im Schnitt nicht einmal ein Tor pro Spiel. Nach der klaren Pleite gegen den USC Maria Taferl steht der SKV St. Oswald mit dem Rücken zur Wand. St. Oswald musste sich nun schon 13-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da die Gäste insgesamt auch nur einen Sieg und ein Unentschieden vorweisen können, sind die Aussichten ziemlich düster. Maria Taferl hat die Krise des SKV St. Oswald verschärft. St. Oswald musste bereits den fünften Fehlschlag in Folge in Kauf nehmen.

Während der USC Maria Taferl am kommenden Sonntag die SU Bischofstetten empfängt, bekommt es der SKV St. Oswald am selben Tag mit dem SV Erlauf zu tun.

2. Klasse Yspertal/AV: USC Maria Taferl – SKV St. Oswald, 5:2 (1:1)

85 Jozef Martonka 5:2

67 Alexander Hofbauer 5:1

66 Timo Scheer 4:1

59 Patrick Luegbauer 3:1

51 Simon Mairhofer 2:1

43 Simon Mairhofer 1:1

8 Jozef Martonka 0:1

