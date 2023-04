Für Krummnussbaum gabs beim SV Yspertal nichts zu holen

Details Montag, 24. April 2023 00:25

2. Klasse Yspertal/AV: Beim SV Yspertal holte sich der SV Fraiss Bau Krummnussbaum vor etwas mehr als 100 Zuschauern eine 2:4-Schlappe ab. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Yspertal die Nase vorn. Im Hinspiel hatte der SV Yspertal durch einen 3:1-Erfolg bei Krummnussbaum die drei Punkte eingefahren.

ZU Beginn des Spiels kam es zu keinen nennenswerten Szenen. Markus Affengruber brachte Yspertal dann aber nach 25 Minuten die 1:0-Führung. Doch die Gäste brauchten nicht lange um den Rückstand wieder auszugleichen. Christoph Schmidinger traf per Strafstoß zum 1:1 zugunsten des SVK (32.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Der Treffer zum 2:1 sicherte dem SV Yspertal nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Affengruber in diesem Spiel (52.). Doch erneut konnten die Gäste schnell antworten. Markus Gratzer war es, der in der 60. Minute das Spielgerät im Gehäuse des Heimteams unterbrachte und zum 2:2 traf. In der 81. Minute überwand René Schaumüller im Alleingang die Abwehr des SV Fraiss Bau Krummnussbaum und beförderte das Leder ins gegnerische Netz. In der 83. Minute bejubelte der SV Yspertal das 4:2 und wieder drehte Schaumüller jubelnd ab. Am Schluss gewann Yspertal gegen Krummnussbaum.

Schaumüller entscheidet das Spiel binnen zwei Minuten

Der SV Yspertal muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel.

Vom Glück verfolgt war der SVK in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Mit diesem Sieg zog Yspertal am Gast vorbei auf Platz neun. Der SV Fraiss Bau Krummnussbaum fiel auf die zehnte Tabellenposition. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher fünf Siege ein.

Der SV Yspertal tritt am kommenden Samstag bei der SV Raika Essmeister Neumarkt an, Krummnussbaum empfängt am selben Tag die SPU TSV Nöchling.

2. Klasse Yspertal/AV: SV Yspertal – SV Fraiss Bau Krummnussbaum, 4:2 (1:1)

83 Rene Schaumueller 4:2

81 Rene Schaumueller 3:2

60 Markus Gratzer 2:2

52 Markus Affengruber 2:1

32 Christoph Schmidinger 1:1

25 Markus Affengruber 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei