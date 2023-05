Der FCU Frankenfels unterliegt dem USV Münichreith

Details Sonntag, 30. April 2023 00:19

2. Klasse Yspertal/AV: Bei Münichreith holte sich der FCU Frankenfels vor knapp 40 Fußballfans eine 3:5-Schlappe ab. Gegen den USV Münichreith setzte es für Frankenfels eine ungeahnte Pleite. Im Hinspiel hatte der FCU Frankenfels/Schwarzenbach nach 90 Minuten beim 2:1 den Rückweg in die Kabine als Sieger angetreten.

Das 1:0 war das Verdienst von Lukas Ballwein. Er war vor 40 Zuschauern in der zehnten Minute zur Stelle. Bereits in der zwölften Minute erhöhte Martin Hrosovsky den Vorsprung von Münichreith auf 2:0. Für ruhige Verhältnisse sorgte Andrej Majstinik, als er das 3:0 für die Gastgeber besorgte (14.). Doch die Gäste gaben sich noch lange nicht geschlagen und das manifestierte sich in einer Person. Ein lupenreiner Hattrick! Dieses Kunststück gelang Juraj Kroslak mit den Treffern (40./41./45.) zum 3:3 für den FCU Frankenfels. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Nach dem Seitenwechsel ging das Spiel hin und her. In der Schlussphase schlugen aber die Heimsichen wieder zu. Alexander Weissengruber traf für den USV Münichreith und markierte das 4:3 (70.). Das 5:3 für Münichreith stellte Majstinik sicher. In der 84. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Am Schluss gewann der USV Münichreith gegen Frankenfels.

Im Tableau hatte der Sieg von Münichreith keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz sechs. Sechs Siege, vier Remis und sieben Niederlagen hat der USV Münichreith momentan auf dem Konto.

Der Patzer des FCU Frankenfels/Schwarzenbach zog im Klassement keine Folgen nach sich. 56 Tore – mehr Treffer als die Gäste erzielte kein anderes Team der 2. Klasse Yspertal/AV. Die gute Bilanz des FCU Frankenfels hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte Frankenfels bisher zwölf Siege, ein Remis und drei Niederlagen.

Vor heimischem Publikum trifft Münichreith am nächsten Montag auf den SV Yspertal, während der FCU Frankenfels/Schwarzenbach am selben Tag die SPU TSV Nöchling in Empfang nimmt.

2. Klasse Yspertal/AV: USV Münichreith – FCU Frankenfels/Schwarzenbach, 5:3 (3:3)

84 Andrej Majstinik 5:3

70 Alexander Weissengruber 4:3

45 Juraj Kroslak 3:3

41 Juraj Kroslak 3:2

40 Juraj Kroslak 3:1

14 Andrej Majstinik 3:0

12 Martin Hrosovsky 2:0

10 Lukas Ballwein 1:0

