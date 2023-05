Knapper Sieg der SU Bischofstetten beim SV Kleinpöchlarn

Details Sonntag, 07. Mai 2023 00:25

2. Klasse Yspertal/AV: Die Differenz von einem Treffer brachte der SU Bischofstetten gegen den SV Kleinpöchlarn vor 90 Besuchern den Dreier. Das Match endete mit 2:1. Kleinpöchlarn erlitt gegen die SU Bischofstetten erwartungsgemäß eine Niederlage. Im Hinspiel hatte Bischofst. nichts anbrennen lassen und war als 4:1-Sieger vom Platz gegangen.

Die Gäste scheiterten nach sechs Minuten mit einem Kopfball an der Stange. Christoph Schagerl versenkte dann die Kugel zum 1:0 (12.) für die SU Bischofstetten. Doch noch vor dem Pausenpfiff schlugen die Heimischen zurück. Tobias Schwarzinger witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:1 für den SV Kleinpöchlarn ein (38.). Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Der Siegtreffer gelang schon kurz nach Wiederbeginn. In der 53. Minute brachte Ondrej Gabor den Ball im Netz von Kleinpöchlarn unter. Als der Unparteiische die Begegnung schließlich abpfiff, waren die Gastgeber vor heimischer Kulisse mit 1:2 geschlagen.

Ein Tor macht den Unterschied

Der SV Kleinpöchlarn muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der Niederlage belegt Kleinpöchlarn weiterhin den neunten Tabellenplatz. Die formschwache Abwehr, die bis dato 55 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden des SV Kleinpöchlarn in dieser Saison. Kleinpöchlarn musste sich nun schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der SV Kleinpöchlarn insgesamt auch nur fünf Siege und vier Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Zuletzt war bei Kleinpöchlarn der Wurm drin. In den letzten vier Spielen wurde nicht ein Sieg eingetütet.

Die SU Bischofstetten bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem vierten Platz. Der Gast sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf zwölf summiert. In der Bilanz kommen noch drei Unentschieden und zwei Niederlagen dazu. Die SU Bischofstetten erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Nächster Prüfstein für den SV Kleinpöchlarn ist die Zweitvertretung von SG Ardagger/Viehdorf (Samstag, 16:30 Uhr). Bischofst. misst sich am selben Tag mit dem SV Yspertal (17:30 Uhr).

2. Klasse Yspertal/AV: SV Kleinpöchlarn – SU Bischofstetten, 1:2 (1:1)

53 Ondrej Gabor 1:2

38 Tobias Schwarzinger 1:1

12 Christoph Schagerl 0:1

