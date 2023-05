Doppelpack: Kroslak schießt FCU Frankenfels zum Sieg gegen St. Oswald

Details Montag, 22. Mai 2023 00:04

2. Klasse Yspertal/AV: Beim FCU Frankenfels/Schwarzenbach holte sich der SKV St. Oswald vor 100 Besuchern eine 1:3-Schlappe ab. Wem die Favoritenrolle bei diesem Match zusteht, war vorab klar. Der FCU Frankenfels enttäuschte die Erwartungen nicht. Das Hinspiel war mit einer 0:5-Klatsche für St. Oswald geendet.

Eine halbe Stunde lang blieb das Spiel torlos. Juraj Kroslak brachte Frankenfels in der 32. Spielminute in Führung. Zur Pause behielten die Gastgeber die Nase knapp vorn. Mathias Berger erhöhte für den FCU Frankenfels/Schwarzenbach auf 2:0 (65.). Das 3:0 für den FCU Frankenfels stellte wieder Kroslak sicher. In der 72. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Der Außenseiter aus St. Oswald hatte zumindest noch die Moral und erzielte den Ehrentreffer. Matthias Fischl verkürzte für den SKV St. Oswald später in der 85. Minute auf 1:3. Mit Ablauf der Spielzeit schlug Frankenfels den Gast 3:1.

Frankenfels verteidigt Platz drei

Die drei Punkte brachten für den FCU Frankenfels/Schwarzenbach keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. Erfolgsgarant des FCU Frankenfels ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 69 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Frankenfels sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf 15 summiert. In der Bilanz kommen noch ein Unentschieden und vier Niederlagen dazu.

St. Oswald muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen den FCU Frankenfels/Schwarzenbach – der SKV St. Oswald bleibt weiter unten drin. Mit nur 20 Treffern stellt St. Oswald den harmlosesten Angriff der 2. Klasse Yspertal/AV. Der SKV St. Oswald musste sich nun schon 16-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da St. Oswald insgesamt auch nur zwei Siege und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang dem SKV St. Oswald auch nur ein Sieg in fünf Partien.

Am kommenden Sonntag tritt der FCU Frankenfels bei der SU Bischofstetten an, während St. Oswald zwei Tage zuvor den USV Münichreith empfängt.

2. Klasse Yspertal/AV: FCU Frankenfels/Schwarzenbach – SKV St. Oswald, 3:1 (1:0)

85 Matthias Fischl 3:1

72 Juraj Kroslak 3:0

65 Mathias Berger 2:0

32 Juraj Kroslak 1:0

