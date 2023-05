SV Erlauf gewinnt bei St. Oswald

Details Dienstag, 30. Mai 2023 00:01

2. Klasse Yspertal/AV: St. Oswald und der SV Erlauf boten den 85 Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 2:3. Der SV Erlauf wurde der Favoritenrolle somit gerecht. Der Gast hatte den SKV St. Oswald im Hinspiel klar dominiert und am Ende deutlich mit 5:0 gesiegt.

Erlauf hatte anfangs etwas mehr vom Spiel. Nach rund zwanzig Minuten kamen auch die Heimischen besser ins Spiel. Martin Smahovsky traf vor 85 Besuchern dann zum 1:0 (40.) für die Gäste. Ein Tor auf Seiten des SV Erlauf machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus. Kurz nach Wiederbeginn erhöhten die Gäste den Vorsprung. Fabian De Monte beförderte das Leder zum 2:0 des SV Erlauf über die Linie (54.). Jozef Martonka versenkte den Ball in der 58. Minute im Netz des SV Erlauf, nachdem er kurz zuvor einen Kopfball kanpp über das Tor setzte. Mehmet Budak erhöhte den Vorsprung des SV Erlauf nach 79 Minuten auf 3:1. Kurz vor Ultimo war noch Marek Pavlovic zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor von St. Oswald verantwortlich (83.). Letzten Endes ging der SV Erlauf im Duell mit dem Tabellenletzten als Sieger hervor.

Ligaweit fängt kein Team mehr Gegentreffer als der SKV St. Oswald. Man kassierte bereits 64 Tore gegen sich. Wann bekommen die Gastgeber die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen den SV Erlauf gerät St. Oswald immer weiter in die Bredouille. Der SKV St. Oswald musste sich nun schon 18-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da St. Oswald insgesamt auch nur zwei Siege und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die schmerzliche Phase des SKV St. Oswald dauert an. Bereits zum dritten Mal in Folge verließ man am Montag das Feld als Verlierer.

Die drei Punkte brachten für den SV Erlauf keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. Der SV Erlauf bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, zwei Unentschieden und 13 Pleiten.

Beide Mannschaften erwartet nur eine kurze Pause. Schon am Sonntag reist St. Oswald zum SV Fraiss Bau Krummnussbaum, während der SV Erlauf am selben Tag beim SV Yspertal antritt.

2. Klasse Yspertal/AV: SKV St. Oswald – SV Erlauf, 2:3 (0:1)

83 Marek Pavlovic 2:3

79 Mehmet Budak 1:3

58 Jozef Martonka 1:2

54 Fabian De Monte 0:2

40 Martin Smahovsky 0:1

