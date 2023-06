FCU Frankenfels kassiert gegen Ardagger/V. II deutliche Niederlage

Details Sonntag, 04. Juni 2023 00:03

2. Klasse Yspertal/AV: Mit Frankenfels und der Zweitvertretung von Ardagger/Viehdorf trafen sich am Samstag zwei Topteams vor 250 Zuschauern. Für den FCU Frankenfels/Schwarzenbach schien SG Ardagger/Viehdorf II aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 1:4-Niederlage stand. Das Hinspiel hatte Ardagger/Viehdorf II für sich entschieden und einen 5:1-Sieg gefeiert.

Der Gast ging in Minute 13 in Führung. Zwölf Minuten später jubelten auch die Heimsichen. Dominik Rottensteiner war zur Stelle und markierte das 1:1 des FCU Frankenfels (25.). In der 40. Minute lenkte Mario Wutzl den Ball zugunsten von SG Ardagger/Viehdorf II ins eigene Netz. Den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften machte bis zur Pause lediglich ein Treffer aus, den Ardagger/Viehdorf II für sich beanspruchte. Für das 3:1 von SG Ardagger/Viehdorf II zeichnete Matthias Temper per Strafstoß verantwortlich (60.). Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Lukas Resnitschek für einen Treffer sorgte (93.). Am Ende schlug Ardagger/Viehdorf II Frankenfels auswärts.

Ardagger/Viehdorf II bleibt im Titelrennen

Mit beeindruckenden 74 Treffern stellt der FCU Frankenfels/Schwarzenbach den besten Angriff der 2. Klasse Yspertal/AV, jedoch kam dieser gegen SG Ardagger/Viehdorf II nicht voll zum Zug. Die gute Bilanz des FCU Frankenfels hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelten die Gastgeber bisher 16 Siege, ein Remis und fünf Niederlagen. Frankenfels baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Wer Ardagger/Viehdorf II besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst 21 Gegentreffer kassierte SG Ardagger/Viehdorf II. Ardagger/Viehdorf II weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von 17 Erfolgen, vier Punkteteilungen und einer Niederlage vor. Seit 21 Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, SG Ardagger/Viehdorf II zu besiegen.

Ardagger/Viehdorf II setzte sich mit diesem Sieg vom FCU Frankenfels/Schwarzenbach ab und nimmt nun mit 55 Punkten den zweiten Rang ein, während der FCU Frankenfels weiterhin 49 Zähler auf dem Konto hat und den dritten Tabellenplatz einnimmt.

Nächster Prüfstein für Frankenfels ist auf gegnerischer Anlage der USC Maria Taferl (Sonntag, 17:30 Uhr). Tags zuvor misst sich SG Ardagger/Viehdorf II mit dem USV Münichreith (17:30 Uhr).

2. Klasse Yspertal/AV: FCU Frankenfels/Schwarzenbach – SG Ardagger/Viehdorf II, 1:4 (1:2)

93 Lukas Resnitschek 1:4

60 Matthias Temper 1:3

40 Eigentor durch Mario Wutzl 1:2

25 Dominik Rottensteiner 1:1

13 Robert Schmerleib 0:1

