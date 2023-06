SV Neumarkt rupft St. Oswald

Details Samstag, 10. Juni 2023 00:02

2. Klasse Yspertal/AV: St. Oswald kam gegen SV Neumarkt vor 120 Besuchern mit 0:5 unter die Räder. Die SV Raika Essmeister Neumarkt hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatte der Gast alle davon und die Partie erfolgreich beendet. Das Hinspiel gegen den SKV St. Oswald hatte SV Neumarkt für sich entschieden und einen 3:0-Sieg gefeiert.

Nach zwei Minuten jubelten die Gäste zu früh - Abseits. Der Tabellenführer hatte Chance um Chance, doch Keeper Frantisek Mucska konnte sich ein ums andere Mal auszeichnen. Dominik Schachner brachte den Ball dann per Kopf doch zum 1:0 zugunsten der SV Raika Essmeister Neumarkt über die Linie (32.). Zur Pause behielt SV Neumarkt die Nase knapp vorn. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Matteo Wagner schnürte einen Doppelpack (50./56.), sodass die SV Raika Essmeister Neumarkt fortan mit 3:0 führte. Die SV Raika Essmeister Neumarkt schraubte das Ergebnis in der 64. Minute mit dem 4:0 durch Benedikt Grünberger in die Höhe. Jakub Mikula stellte schließlich in der 80. Minute den 5:0-Sieg für SV Neumarkt sicher. Mit Ablauf der Spielzeit schlug die SV Raika Essmeister Neumarkt St. Oswald 5:0.

Neumarkt bleibt die Nummer eins

Ein ums andere Mal wurde die Abwehr des SKV St. Oswald im bisherigen Saisonverlauf an ihre Grenzen gebracht. Die 69 kassierten Treffer sind der schlechteste Wert der 2. Klasse Yspertal/AV. Die Gastgeber verbuchten insgesamt drei Siege, zwei Remis und 19 Niederlagen. Die letzten Auftritte von St. Oswald waren nicht von Erfolg gekrönt, sodass auch nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen wurde.

An der Abwehr von SV Neumarkt ist so gut wie kein Vorbeikommen. Erst zwanzig Gegentreffer musste die SV Raika Essmeister Neumarkt bislang hinnehmen. SV Neumarkt knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte die SV Raika Essmeister Neumarkt 19 Siege, zwei Unentschieden und kassierte nur zwei Niederlagen. SV Neumarkt scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende fünf Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Die Defensivleistung des SKV St. Oswald lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen die SV Raika Essmeister Neumarkt offenbarte St. Oswald eklatante Mängel und stellt somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga.

Am Samstag empfängt SV Neumarkt die SU Bischofstetten.

2. Klasse Yspertal/AV: SKV St. Oswald – SV Raika Essmeister Neumarkt, 0:5 (0:1)

80 Jakub Mikula 0:5

64 Benedikt Gruenberger 0:4

56 Matteo Wagner 0:3

50 Matteo Wagner 0:2

32 Dominik Schachner 0:1

