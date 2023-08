Münichreith fertigt Maria Taferl ab

Details Sonntag, 13. August 2023 00:01

2. Klasse Yspertal/AV: Auch in der 2. Klasse Yspertal/AV hat die neue Saison begonnen. Zum Auftakt kamen über 60 Besucher nach Münichreith zum Duell mit dem USC Maria Taferl. Münichreith kam am ersten Spieltag zu einem 5:1-Sieg gegen Maria Taferl.

Schon recht früh zeigten die Hausherren wer hier der Platzhirsch sein wird. Daniel Lehner brachte den USC Maria Taferl schon in der sechsten Minute ins Hintertreffen. Der USV Münichreith machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Pascal Neuzil (8.) auf 2:0. Weitere Tore gelangen bis zur Halbzeit keinem der Teams und so ging es mit einem unveränderten Stand in die Kabine.

Klarer Heimsieg zum Auftakt

Erst nach einer guten Stunde fiel der nächste Treffer. Neuzil vollendete zum dritten Tagestreffer in der 62. Spielminute. In der 68. Minute brachte Florian Reithmayer das Netz für Maria Taferl zum Zappeln und verkürzte auf 3:1. Andrej Majstinik beseitigte mit seinen Toren (80./83.) die letzten Zweifel am Sieg von Münichreith. Schließlich feierte der USV Münichreith gegen den USC Maria Taferl am ersten Spieltag der neuen Saison einen verdienten Heimsieg.

Am kommenden Samstag trifft Münichreith auf den USV Intersport Winninger Ferschnitz, Maria Taferl spielt tags darauf gegen den SKV St. Oswald.

2. Klasse Yspertal/AV: USV Münichreith – USC Maria Taferl, 5:1 (2:0)

83 Andrej Majstinik 5:1

80 Andrej Majstinik 4:1

68 Florian Reithmayer 3:1

62 Pascal Neuzil 3:0

8 Pascal Neuzil 2:0

6 Daniel Lehner 1:0

