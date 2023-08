Remis zwischen Nöchling und Krummnussbaum

Details Sonntag, 27. August 2023 00:01

2. Klasse Yspertal/AV: Über 110 Zuschauer sahen am Samstag das Aufeinandertreffen der SPU TSV Nöchling und dem SV Krummnussbaum. In der Begegnung SPU TSV Nöchling gegen den SV Fraiss Bau Krummnussbaum trennten sich die beiden Kontrahenten mit einem 2:2-Unentschieden.

Lange Zeit sah es nach torlosen ersten 45 Minuten aus, doch kurz vor dem Pausenpfiff kam es doch noch zu einem Treffer. Ehe der Referee die Protagonisten zur Pause bat, traf Bruno Cernansky zum 1:0 zugunsten des Gasts (40.). Krummnussbaum führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung.

Remis dank spätem Treffer von Schachenhofer

Wahrlich keinen Grund zur Freude hatte die SPU TSV Nöchling in der 64. Minute, als Florian Spiegl mit Gelb-Rot vorzeitig vom Platz musste. Das 1:1 der Gastgeber bejubelte Fabian Schachenhofer (65.). Zumindest zahlenmäßig war die Partie ab der 69. Minute wieder ausgeglichen, als Patrick Winkelmann vom SVK die Gelb-Rote Karte kassierte. Acht Minuten später ging der SV Fraiss Bau Krummnussbaum durch den zweiten Treffer von Cernansky in Führung. Kurz vor dem Ende des Spiels jubelte Schachenhofer mit seinen Teamkollegen über seinen Elfmeter-Treffer in der 89. Minute, der einen Gleichstand herbeiführte. Schließlich gingen Nöchling und Krummnussbaum mit einer Punkteteilung auseinander.

Die SPU TSV Nöchling bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz neun.

Der SVK bekleidet mit sieben Zählern Tabellenposition zwei.

Für die SPU TSV Nöchling steht als Nächstes ein Gastspiel auf dem Programm. Es geht gegen den SV Yspertal (Sonntag, 16:30 Uhr). Der SV Fraiss Bau Krummnussbaum erwartet in zwei Wochen, am 10.09.2023, Yspertal auf eigener Anlage.

2. Klasse Yspertal/AV: SPU TSV Nöchling – SV Fraiss Bau Krummnussbaum, 2:2 (0:1)

89 Fabian Schachenhofer 2:2

77 Bruno Cernansky 1:2

65 Fabian Schachenhofer 1:1

40 Bruno Cernansky 0:1

