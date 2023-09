SC Wolkersdorf in den letzten Spielen auf einem guten Weg

Details Dienstag, 12. September 2023 12:18

Der SC Wolkersdorf ist in der heuer wieder äußerst spannenden 2. Landesliga Ost mit neun Punkten aus den ersten sechs Spielen relativ annehmbar aus den Startlöchern gekommen. Nach oben hin scheint man noch etwas Luft zu haben, wenngleich der Vergleich mit der Vorsaison natürlich ein schwieriger ist. Im Gespräch mit Ligaportal erläutert Trainer Markus Siebenhandl, dass man sich im Spiel etwas neu ausgerichtet hat, um weniger ausrechenbar zu sein. Man wähnt sich hierbei bereits auf einem guten Weg.

Unmittelbarer Saisonstart aus Wolkersdorfer Sicht problematisch, danach ging es rasant aufwärts - der Trend stimmt

Nur zwei Punkte aus den ersten drei Saisonspielen – keine Frage, die Saison hätte aus Sicht des SC Wolkersdorf deutlich besser starten können. Konkret remisierte man mit Sierndorf und Vösendorf, in Obergänserndorf setzte es gar eine Niederlage. Die Elf von Neo-Coach Markus Siebenhandl, der von Günter Schießwald übernommen hatte, gewann daraufhin gegen die Amateure von Zweitligist SV Horn, schoss danach auswärts Katzelsdorf ab. Zuletzt gab es ein 1:1 gegen den FC Klosterneuburg.

„Gesamt gesehen ist der Start bis jetzt in Ordnung, punktemäßig wäre natürlich mehr drinnen gewesen, leistungstechnisch bin ich aber großteils sehr zufrieden. Wir setzten unser Spiel schon sehr durch und sind sehr aktiv gegen den Ball, haben jetzt auch wieder eine richtig gute Entwicklung hinter uns in der Anfangsphase der Saison“, sieht Coach Markus Siebenhandl eine gute Entwicklung seiner Truppe.

SC Wolkersdorf will in der neuen Saison neue Wege einschlagen

Die Frage, wie sich der SC Wolkersdorf in der Saison 2023/24 definiert, welche Rolle man – auch im Hinblick auf die gute Vorsaison - nun heuer spielen kann, beantwortet der Coach des aktuellen Siebten in der Tabelle wie folgt: „Die ersten drei Runden waren vor allem schwierig, auch weil wir Ausfälle hatten. Punktetechnisch war das nicht zufriedenstellend, wir haben jetzt aber absolut in die Spur gefunden, auch was die Punkte anbelangt. Wir haben von vornherein gesagt, dass die Vorsaison abgehakt ist, wir einen neuen Weg gehen, zumal sich schon einige Teams auf uns eingestellt haben, es gilt daher, neue Lösungen zu finden.“

Diese Lösungen wird man auch gegen den hoch eingeschätzten Aufsteiger aus Ebreichsdorf benötigen, der zum unmittelbaren Saisonbeginn ebenfalls keine guten Resultat einfuhr, zuletzt aber ebenso auf Touren gekommen ist. „Der ASK Ebreichsdorf ist ein ganz spannender Gegner, sie sind eine Mannschaft, die ebenfalls Fußball spielen will, deshalb hoch attackieren möchte. Es wird ein völlig offener Schlagabtausch, sicher ein richtig gute 2. Landesliga Partie“, unterstreichts SC Wolkersdorfs Coach Markus Siebenhandl zum Abschluss des Gesprächs mit Ligaportal.

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.