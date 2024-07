„Wir wollen Meister werden!“ Ebreichsdorf Trainer Zeljko Ristic steckt die Ziele für kommende Saison weit nach oben

2. Landesliga Ost

Der ASK Ebreichsdorf bereitet sich unter der Leitung von Trainer Zeljko Ristic auf eine spannende neue Saison vor. In einem exklusiven Interview spricht Ristic über die Erfolge und Herausforderungen der vergangenen Spielzeit, die aktuelle Stimmung im Verein und seine Erwartungen für die kommende Meisterschaft. Er beleuchtet auch die jüngsten Spielertransfers und ihren Einfluss auf die Teamdynamik und die angestrebten Ziele.

Ligaportal: Herr Ristic, Sie sind erst in der Endphase der Frühjahrssaison als neuer Trainer zum ASK Ebreichsdorf gekommen. Wie zufrieden sind sie mit der Leistung in den letzten Runden?

Herr Ristic: Ja genau ich habe nur die letzten 8-9 Runden als Trainer den ASK Ebreichsdorf geleitet. Die Mannschaft war sehr bemüht, jedoch sind zwei Stammspieler in Innenverteidigung ausgefallen, was nur schwer zu kompensieren war. Ich glaube es war insgesamt nicht mehr möglich, aber die Leistung war in Ordnung. Leider konnten wir jedoch die Erwartungen des Vereins und der Fans, die sich einen Aufstieg gewünscht hätten, nicht erfüllen.

Ligaportal: Ist der Aufstieg in die 1. Landesliga somit das Ziel der vergangenen Saison gewesen?

Herr Ristic: Ich habe es letztendlich nur als Außenstehender mitbekommen, aber ja man hatte sich bei zwei Aufsteigern durchaus erhofft, unter den ersten beiden Mannschaften zu sein. Alle drei Trainer in dieser Saison, mich eingeschlossen, haben es nicht geschafft dieses Ziel zu erreichen. Vielleicht hat der Mannschaft letztendlich der Biss gefehlt, sich den Aufstieg zu erkämpfen.

Ligaportal: Wie sehen nun die Ziele für die bevorstehende Meisterschaft aus?

Herr Ristic: Wir wollen um den Meister mitspielen und bestenfalls Meister werden. Ich habe schon vereinzelt gelesen, dass wir den Aufstieg schaffen müssen. Müssen gibt es nicht! Wir müssen nur alles dafür tun, um dieses Ziel zu erreichen und an unser Limit gehen.

Ligaportal: Welche Veränderungen wird es hinsichtlich der Mannschaft und auch der taktischen Ausrichtung geben?

Herr Ristic: Es gab große Veränderungen. 13 Spieler haben den Verein verlassen und 10 haben wir verpflichten können, was somit einen großen Umbruch im Verein bedeutet. Ich denke, dass wir uns insgesamt gut verstärkt haben und die Spieler sehr gut in meine Spielphilosophie hineinpassen.

Wir starten am 8. Juli in die Vorbereitung und wollen uns dort zwei bis drei neue Systeme für die kommende Saison aneignen. Dadurch wollen wir variabler sein und innerhalb dieser fünf Wochen eine Mannschaft stellen können, die reif für den Aufstieg ist.

