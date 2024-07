SC Katzelsdorf spielt ein furioses Frühjahr. Wie geht es im Herbst weiter?

2. Landesliga Ost

Der SC Katzelsdorf schließt in der Frühjahrstabelle auf Platz Vier ab, insgesamt aber am sechsten Tabellenrang. Trainer Christoph Knaller, möchte nun vor allem Kontinuität in das Spiel seiner Mannschaft bringen und an diese tolle Leistung in der kommenden Spielzeit anknüpfen. Er spricht über Spieler, die den Verein bereits verlassen haben und wie man vorhat, diese entsprechend zu ersetzen.

Ein großer Erfolg

Trainer Christoph Knaller, der erst im Oktober die Mannschaft übernommen hat, zeigt sich sehr zufrieden mit der Leistung von seinem Team. Man habe im Verlauf der Zeit sehr gut zusammengefunden und dann auch mit den richtigen Ergebnissen überzeugen können. „Wir waren hinten dabei, haben aber diese schwierige Phase gemeinsam überstanden und somit wieder in die richtige Spur gefunden“, beschreibt Knaller die vergangene Spielzeit. Der sechste Platz in der 2. Landesliga Ost sei insgesamt als großer Erfolg zu verbuchen.

Wir schauen nur auf uns

Man will jedoch noch keine konkreten Ziele, hinsichtlich der Tabelle für die kommende Saison abgeben. „Es ist noch sehr früh. Wir haben von den Transfers unserer Konkurrenten natürlich mitbekommen. Trotzdem schauen wir nur auf uns!“, positioniert sich der Trainer klar. Man könne erst nach der Vorbereitung eine etwas genauere Prognose abgeben, aber man will an den vergangenen Erfolg anknüpfen und somit auf jeden Fall die erbrachte Leistung bestätigen. Die Mischung aus erfahrenen Spielern, die bereits eine Familie haben und der jungen Generation, die noch zur Schule geht, versteht sich laut dem Trainer sehr gut auf dem Platz und man möchte auf diese gute Verbindung der unterschiedlichen Generationen aufbauen.

Die Transfers sind in trockenen Tüchern

„Wir haben schon lange Zeit gewusst in welcher Liga wir spielen werden und hatten somit auch genug Zeit entsprechende Vorbereitungen zu treffen.“, äußerst sich der Trainer zu den Transfers. Insgesamt hat man sowohl vier Zugänge und genauso viele Abgänge im Verein zu verzeichnen. Nach bestimmten Positionen habe man nicht gesucht, man will vor allem Eigenbauspieler zum Einsatz bringen. Trainer Knaller verspüre somit bei den jungen Talenten des SC Katzelsdorf, dass diese für diesen Verein brennen und möchte, dass seine Mannschaft zu einer Einheit wird. Die Vorbereitungsphase mit der gesamten Mannschaft beginnt am 10. Juli. Der Trainer kann auf seine gesamte Mannschaft bauen, da man zum Glück von Verletzungen verschont geblieben sei.

