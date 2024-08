ASK Mannersdorf will nach starkem Start bei der Konzentration nachschärfen

2. Landesliga Ost

Der ASK Mannersdorf ist nach drei gespielten Runden in der 2. Landesliga Ost so etwas wie das Team der Stunde. Die Elf von Trainer Eldar Topic, die eigentlich mit dem Saisonziel, einen einstelligen Tabellenplatz zu erreichen, in die neue Spielzeit gestartet war, findet sich nach einem starken Beginn plötzlich auf Platz zwei wieder. Ligaportal hat die Gelegenheit genutzt und sich ausführlich mit dem Coach der Mannersdorfer unterhalten. Klar ist: Ein neues Saisonziel wird man in Mannersdorf jedenfalls nicht ausrufen.

Ligaportal: Herr Topic, wie fällt Ihr Fazit zum Saisonstart aus?

Eldar Topic: Wir können mit sieben Punkten auf jeden Fall sehr zufrieden sein. Wir hatten jetzt nicht die beste Vorbereitung, dementsprechend waren die Erwartungen nicht über-drüber hoch. Dementsprechend muss man mit sieben Zählern wirklich hochzufrieden sein. Wichtig ist immer die Art und Weise, wie die Mannschaft spielt, wir haben die Spiele über weite Strecken teilweise dominiert, vor allem Klosterneuburg die zweite Halbzeit, streckenweise Hirschwang und auch gegen Katzelsdorf eine extrem starke erste Halbzeit gespielt. Ein Saisonstart mit dieser Ausbeute ist natürlich eine tolle Sache.

Ligaportal: An welchen Themen wollen Sie in den nächsten Wochen arbeiten?

Eldar Topic: Wir müssen auf jeden Fall im mentalen Bereich arbeiten, sodass wir nicht nur physisch schon einiges zugelegt haben, sondern auch psychisch etwas dazulegen, in die Konzentration. Wir bekommen immer wieder leichtfertige Gegentore, haben schon drei Elfer gegen uns bekommen und ein Standardtor. Bei der Konzentration sehe ich noch Verbesserungsmöglichkeiten, daran werden wir arbeiten, damit wir noch stabiler werden, uns nicht so leicht vom Gegner aus dem Rhythmus bringen lassen. Fußballtechnisch kann man sich natürlich auch immer verbessern, es sind erst drei Runden gespielt, ich sehe enormes Potenzial in allen Bereichen, aber vor allem im psychisch stabiler Werden und Mentalen denke ich, dass wir uns verbessern können.

Ligaportal: Welches Saisonziel formuliert man genau in Mannersdorf?

Eldar Topic: Die Zielsetzung ist ein einstelliger Tabellenplatz. Wir wollen diesen erreichen, das war das ganz klare Ziel von uns nach einer verkorksten letzten Saison wollen wir die Mannschaft stabilisieren, die Spielzeit auf einem einstelligen Tabellenplatz beenden. Es war natürlich ein guter Start, eine Momentaufnahme. Das Match in Wolkersdorf wird auch eine sehr harte Angelegenheit, dann Brunn zuhause. Wir schauen von Spiel zu Spiel, wollen uns in jedem Bereich entwickeln, das Ziel ist und bleibt aber ein einstelliger Tabellenplatz in dieser Saison.

Ligaportal: Sie haben Wolkersdorf angesprochen, welche Art von Spiel wird das?

Eldar Topic: Ein sehr harmonischer und giftiger Gegner. Sie spielen lange zusammen, waren immer vorne dabei und sind dazu noch sehr heimstark. Dennoch wollen wir uns nicht verstecken, sondern hinfahren, um etwas mitzunehmen. Es wird eine sehr schwere Aufgabe, aber wir verstecken uns nicht, die Liga ist sehr ausgeglichen, ich glaube, dass hier jeder jeden schlagen kann, daher glaube ich auch, dass wir aus Wolkersdorf etwas mitnehmen können.

